Aankoop van 59 miljoen euro aangepakt: ‘Ik weet niet zeker wat ik zie’

Manchester United betaalde Shakhtar Donetsk ruim een jaar geleden 59 miljoen euro voor de komst van Fred. De Braziliaan slaagde er in zijn eerste seizoen op Old Trafford echter niet in om een basisplaats te veroveren en hoort in de nieuwe voetbaljaargang ook niet bij de eerste elf van manager Ole Gunnar Solskjaer. De 26-jarige middenvelder kwam maandagavond in de, in 1-1 geëindigde, kraker tegen Arsenal als invaller binnen de lijnen, maar wist Gary Neville niet te bekoren.

De oud-verdediger had bij Sky Sports geen antwoord op de vraag waar Fred nou precies in het team past: “Ik weet het niet zeker. Ik heb de afgelopen twaalf maanden eigenlijk niet echt iets van hem gezien wat zijn prijskaartje rechtvaardigt”, is Neville duidelijk.

Solskjaer blijft spelers steunen ondanks slechtste start in dertig jaar

“Ik denk dat er wel flitsen zijn geweest. Hij speelde heel goed uit tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, toen Manchester United die geweldige avond beleefde. Hij ziet er wel uit als iemand die de bal wil hebben en daar is hij ook goed in. Ik zie echter geen doelpuntenmaker, geen verdedigende middenvelder of iemand die de diepte zoekt.”

“Ik weet niet helemaal zeker wat ik zie. Iemand waar je bijna zestig miljoen voor hebt betaald, zou eigenlijk wel in een van die categorieën moeten passen”, sluit hij af. Fred speelde tot nu toe dertig wedstrijden namens the Red Devils, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists afleverde. De middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog drie keer in actie in de Premier League, maar begon nog niet in de basis.