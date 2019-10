Hoek wijst naar eigenschappen Neuer en Ederson: ‘Dat heeft Jasper niet’

Frans Hoek denkt dat Jasper Cillessen vanuit Valencia nog een stap naar de absolute wereldtop kan maken. De voormalig keeperstrainer van het Nederlands elftal werkte jaren samen met de eerste doelman van Oranje en heeft daardoor een goed beeld gekregen van de kwaliteiten van de dertigjarige sluitpost. “Ik vind niet dat er echt een punt is waarop hij uitblinkt. Bij Ederson van Manchester City springt de opbouw er echt uit. Dat heeft Jasper niet. Op alle onderdelen scoort hij een ruime voldoende”, aldus Hoek in De Telegraaf.

Cillessen brak door bij NEC en maakte in 2011 de overstap naar Ajax. In Amsterdam groeide hij uit tot eerste keeper en kwam hij in beeld bij het Nederlands elftal. Na het WK van 2014 verdiende hij een transfer naar Barcelona, waar hij drie jaar lang op de bank zat. Afgelopen zomer koos hij voor een transfer naar Valencia. Hoek denkt dat de Oranje-sluitpost nog niet op de top van zijn kunnen zit. “In zijn algemeenheid kun je je als keeper op alle gebieden verbeteren. En dat geldt ook voor Jasper”, aldus Hoek. “Hoe ouder je wordt, des te moeilijker wordt het om nog heel veel progressie te boeken. Maar jezelf verbeteren kan ook dan altijd nog. Elk detail kan essentieel zijn.”

Hoek erkent dat Cillessen niet de uitstraling heeft van andere topkeepers in Europa. “Vaak is het ook het imposante van iemands figuur. En dat heeft Jasper minder dan bijvoorbeeld Manuel Neuer. Maar het hoeft geen nadeel te zijn, weet ik uit eigen ervaring. Stanley Menzo had in mijn tijd als keeperstrainer bij Ajax een enorme uitstraling en die miste Edwin van der Sar een beetje. Het hangt ook vaak samen met stijl”, weet Hoek. “Stanley had net als Jan van Beveren eerder een prachtige keepersstijl. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je jouw taak gewoon zo goed mogelijk volbrengt en dan maakt het niet heel veel uit of je heel veel flair hebt of maar een beetje.”

Hoek hecht meer waarde aan de effectiviteit, functionaliteit en de keeperskwaliteiten van Cillessen. “Overigens kan het ontbreken van veel flair ook worden uitgelegd als degelijk zijn. En dat is dan weer een compliment”, stelt de oud-doelman, die als keeperstrainer bij onder meer Ajax, Barcelona en Bayern München werkte. “In mijn keuzes waren altijd de kwaliteiten leidend. Ajax zocht een type Peter Schmeichel, Oliver Kahn of Piet Schrijvers: groot, sterk en indrukwekkend. Nou, dat was Edwin in zijn beginjaren beslist niet, zelfs het tegenovergestelde. Maar ik zag hem en wist dat hij op basis van de speelwijze heel goed bij Ajax zou kunnen passen.”

Nadat Cillessen jarenlang de bank warmhield bij Barcelona, heeft hij met Valencia voor een club gekozen waar hij wekelijks aan spelen toekomt. “De stap naar Barcelona was qua speelwijze een heel goede. De wedstrijden die hij in de beker mocht spelen zijn goed tot uitstekend gegaan. En nu bij Valencia krijgt hij wekelijks de gelegenheid zijn kwaliteiten te laten zien. Als hij dat doet, kan er nog van alles gebeuren. Hij kan echt weer de stap naar de absolute top maken, want in mijn optiek zijn er maar een stuk of zes echte wereldkeepers. Het is echt niet zo dat we er veertig hebben”, aldus Hoek.