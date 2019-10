‘We hebben Paul Pogba groot gemaakt, maar hij was zo matig’

Manchester United ontving maandagavond Arsenal op Old Trafford en the Red Devils kwamen dankzij een verwoestende uithaal van Scott McTominay vlak voor rust op voorsprong. De thuisploeg slaagde er echter niet in om deze marge vast te houden, aangezien Pierre-Emerick Aubameyang er in de tweede helft 1-1 van maakte. Roy Keane was na afloop van het duel niet echt te spreken over het optreden dat de twee ploegen op het veld lieten zien.

“Gary Neville zei dat het echt een goede wedstrijd was, maar ik heb dan zeker naar een andere wedstrijd zitten kijken. Ik vond het schokkend. Het geloof ontbrak bij United om de wedstrijd echt te beslissen, het resultaat lag er voor het oprapen. Ik weet niet zeker wat Ole Gunnar Solskjaer hieruit mee kan nemen, er zijn niet veel positieve zaken om op te tekenen”, analyseerde de oud-middenvelder bij Sky Sports.

Solskjaer blijft spelers steunen ondanks slechtste start in dertig jaar

De ogen tijdens de kraker tegen Arsenal waren bij Manchester United gericht op Paul Pogba, maar de Fransman slaagde er niet in om zijn stempel te drukken. “Ze hebben meer nodig van hem. We hebben hem groot gemaakt voor de wedstrijd, hij is de beste speler, bla bla bla. Hij was teleurstellend, zo matig”, is het duidelijke oordeel van Keane.

Manchester United staat momenteel op de tiende plek in de Premier League, maar de Ier vindt niet dat Solskjaer hier het slachtoffer van moet worden: “Ze hebben hem die baan en dat contract gegeven, dus nu moeten ze hem steunen en hem zijn werk laten doen. Geef hem een paar transferperiodes de tijd. Of er meer moeilijke dagen zullen volgen? Dat zeker, maar ze moeten volhouden.”