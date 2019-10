Overmars en Van der Sar houden miljoenen over aan succesvol seizoen

Ajax won vorig seizoen de landstitel en de TOTO KNVB Beker, terwijl ook de halve finales van de Champions League werd bereikt. Deze prestaties legde de club geen windeieren, aangezien vrijdag duidelijk werd dat de club over het afgelopen voetbaljaar een winst van 51,9 miljoen euro heeft geboekt. Uit de jaarcijfers blijkt dat ook directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar flink meegeprofiteerd hebben van de sportieve successen van de Amsterdammers.

Algemeen directeur Van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars zagen hun salarissen van respectievelijk 370 duizend euro en 413 duizend namelijk fors toenemen door middel van een aantal bonusconstructies. Van der Sar kreeg 750 duizend extra, waardoor zijn totale salaris uitkwam op 1,2 miljoen. Overmars ging er nog meer op vooruit dankzij een aantal bonussen: hij kreeg bijna 2 miljoen aan extra’s, waardoor zijn totaalsalaris 2,3 miljoen bedroeg.

Die kleine twee miljoen aan bonussen werd deels mogelijk gemaakt door de sportieve prestaties en deels door vooraf bepaalde doelstellingen wat betreft het ‘budget spelersbeleid en transferzaken’. De Raad van Commissarissen bepaalde dat aan zowel de sportieve doelstellingen, als aan de doelstellingen op zijn beleidsterrein zijn voldaan, waardoor de bonus voor Overmars zo hoog uitvalt.

De kans bestaat overigens dat hij in de toekomst nog een deel van zijn bonus terug moet betalen. Overmars tekende vorig jaar een nieuw contract tot 2024 en daar werd een zogeheten retentiebonus in opgenomen van 250 duizend per jaar opgenomen. Deze bonus wordt uitgekeerd als iemand na een vooraf bepaalde tijd nog steeds in dienst is en Overmars incasseerde dit jaar de complete 1,25 miljoen voor de komende vijf jaar. Als hij echter bijvoorbeeld in 2023 uit de Johan Cruijff ArenA vertrekt, moet hij de 250 duizend van zijn laatste jaar terugbetalen.