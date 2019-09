Valentijn Driessen: ‘Ik zou hem erbij halen in plaats van Strootman of Vilhena’

Valentijn Driessen vindt dat Calvin Stengs een oproep verdient voor het Nederlands elftal. De buitenspeler van AZ is uitstekend van start gegaan in het huidige seizoen. Bondscoach Ronald Koeman nam hem niet op in de voorselectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland, maar dat vindt Driessen niet terecht. De chef voetbal van De Telegraaf ziet voor Stengs een rol op het middenveld van Oranje weggelegd.

“Hij moet wel bij het Nederlands elftal”, stelt Driessen over de aanvaller van AZ. “Als je een voorselectie hebt met Kevin Strootman en Tonny Vilhena, waarom Stengs dan niet? Dit zijn toevallig twee middenvelders, maar ik denk dat hij op het middenveld zo veel invloed kan hebben op een wedstrijd, véél meer dan aan de buitenkant”, aldus Driessen, die van Kenneth Perez de vraag krijgt of Stengs een rol van betekenis kan spelen op het huidige middenveld van Oranje. “Misschien niet direct om te spelen, maar je kan hem er wel bij halen”, reageert Driessen.

Koeman legde de vorige interlandperiode uit waarom hij Stengs niet had ogeroepen

Perez denkt dat Stengs in het Nederlands elftal het beste tot zijn recht komt op de flanken. “De zijkanten zijn toch een klein beetje het probleem”, aldus de Deense analist. Hij wijst er echter wel op dat AZ geen topclub is, waar Stengs het wekelijks moet laten zien. “Het is anders voetballen dan bij een topclub zoals Promes, Bergwijn en dat soort spelers.”

Driessen weet niet direct welke aanvaller hij uit de voorselectie zou halen ten faveure van Stengs. “Dan zou je Stengs voor Berghuis doen omdat hij zich misdraagt”, doelt de chef voetbal van De Telegraaf op de harde tackle op Teun Koopmeiners in de wedstrijd van vorige week tegen AZ. “Maar ik vind ook dat Berghuis in de selectie van het Nederlands elftal hoort. Ik zou hem erbij halen in plaats van een van die twee middenvelders, Strootman of Vilhena, daar ben ik niet weg van.”