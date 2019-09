Arsenal dankt VAR in tegenvallend duel met Manchester United

Manchester United heeft maandagavond een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-1). The Red Devils kwamen kort voor rust op voorsprong door een fraaie knal van net buiten het strafschopgebied van Scott McTominay, maar Pierre-Emerick Aubameyang redde in de tweede helft een punt voor the Gunners. Het doelpunt van de Arsenal-aanvaller werd in eerste instantie geannuleerd wegens buitenspel, maar op aanraden van de VAR keurde scheidsrechter Kevin Friend de treffer alsnog toe.

De eerste helft van het duel in het regenachtige Manchester stond bol van de overtredingen, maar van goed voetbal was nauwelijks sprake. Er werden wel vier gele kaarten uitgedeeld door Friend. Voormalig PSV'er Andreas Pereira testte Arsenal-doelman Bernd Leno na een halfuur spelen met een schot in de rechterbenedenhoek. Arsenal zette daar teleurstellend weinig tegenover in de eerste 45 minuten. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers uit Londen kwam Manchester United pal voor rust op voorsprong, toen McTominay Leno verschalkte met een knap schot vanuit stand in de linkerbovenhoek.

Arsenal kwam na een klein uur spelen op gelijke hoogte via Aubameyang, die doelman David De Gea passeerde met een bekeken lobje van binnen het strafschopgebied. Het duurde echter wel even voordat het doelpunt werd toegekend door Friend, daar de aanvaller van de Londenaren volgens de grensrechter buitenspel stond toen hij op De Gea afstormde. Op advies van de VAR werd de beslissing alsnog teruggedraaid, omdat Manchester United-verdediger Harry Maguire de buitenspelsituatie ophefde. De protesten van Solksjaer langs de zijlijn haalden niets uit.

Het doelpunt van Arsenal was voor Manchester United het teken om opnieuw vol in de aanval te gaan, met Pereira en Paul Pogba die voor gevaar zorgden met afstandsschoten. De eerder al trefzekere McTominay was met een kopbal dicht bij zijn tweede treffer, al vloog zijn poging over de lat. Een rake knal van Maguire werd vakkundig gekeerd door Leno, die in de slotminuut een vrije trap van Marcus Rashford op fraaie wijze stopte. Beide ploegen gingen in de slotfase voor de winst, maar een winnaar kwam er niet meer in Manchester. Arsenal wacht al sinds 2006 op een zege in competitieverband op Old Trafford. The Mancunians, donderdag tegenstander van AZ in de Europa League, bezetten een tegenvallende tiende plaats in de Premier League, terwijl Arsenal zichzelf na de uitwedstrijd in Manchester nummer vier mag noemen.