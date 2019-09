Garcia de la Vega doorbreekt stilzwijgen en heeft slecht nieuws voor Roda

Mauricio Garcia de la Vega heeft in gesprek met De Telegraaf van zich laten horen nadat hij afgelopen vrijdag door supporters van Roda JC Kerkrade het stadion uit werd gedirigeerd. Fans van de club uit de Keuken Kampioen Divisie willen af van de beoogde clubeigenaar, daar hij nog altijd geen geld in de club heeft gestoken, terwijl hij dat eerder wel had beloofd. De Mexicaanse zakenman zegt zich niet weg te laten jagen bij de club uit Limburg.

De la Vega lijkt zich onmogelijk gemaakt te hebben bij Roda JC. Het kantoorpersoneel heeft zich maandag collectief ziekgemeld uit onvrede over de beoogde investeerder. Roda heeft laten weten de samenwerking met de Mexicaan te willen verbreken. De la Vega meldt in het interview met de krant dat hij niet zonder slag of stoot zal vertrekken. “Iedereen die mij kent, weet: ik kan een slag verliezen, maar ik geef nooit op.”

Hij gaat ook in op de manier waarop hij afgelopen vrijdag het Parkstad Limburg Stadion werd uitgezet door de fans. Hij werd uiteindelijk afgevoerd door de politie en deed aangifte. “Ik ben vastgegrepen, geduwd, ik ben zelfs gevallen. Ik voelde me heel onveilig en ben aangetast in mijn waardigheid. Ik vroeg mijn stewards om me te helpen, maar niemand hielp me.”

Roda hoopt dat De la Vega vertrekt en heeft met multimuljonair Stijn Koster een nieuwe investeerder op het oog. De ICT-ondernemer wil de club redden van de ondergang. “Maar niet in mijn eentje”, zegt hij tegen L1. "Een tijdje geleden stonden we ook al klaar, maar toen verscheen ineens Mauricio Garcia de la Vega ten tonele." Behalve Koster moet ook een collectief van oud-spelers en ondernemers de club nieuw leven inblazen.