Johan Derksen roept tuchtcommissie op tot actie na ‘spelbederf’ Sergio Padt

Johan Derksen vindt dat Sergio Padt op basis van videobeelden bestraft moet worden voor tijdrekken in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Na een mislukte doelpoging van Daley Blind schopte de Groningen-keeper zijn eigen schoen uit, waarmee hij het spel vertraagde. Volgens Derksen kan de tuchtcommissie van de KNVB de sluitpost straffen omdat zijn actie niet is beoordeeld door scheidsrechter Björn Kuipers.

“Ik heb me zo ontzettend zitten ergeren aan FC Groningen”, laat Derksen weten bij Veronica Inside. “Ze boden leuk verzet, je moet je niet laten afslachten in de ArenA. Ze deden hun best, maar om dan zo vroeg in de wedstrijd al vervelend te gaan doen… Die keeper, Padt, mag wat mij betreft veroordeeld worden door de tuchtcommissie op de videobeelden die er zijn. Hij trapt bewust zijn schoen uit, dan moeten handschoenen uit en dan moeten die veters losgemaakt worden. Wat is dat voor een hansworst? Laat hem een paar ballen tegenhouden. Dat vind ik ongekend. Hij is niet bestraft, dus ze kunnen hem nu aanpakken. Dit vind ik spelbederf.”

Django Warmerdam kreeg in de tweede helft zijn gele kaart nadat hij treuzelde met een ingooi. Derksen vindt het terecht dat Kuipers hem van het veld stuurde. “Als zo'n gozer staat te aarzelen met ingooien, terwijl de scheidsrechter hem al een paar keer heeft gewaarschuwd… Björn Kuipers hoeft zich niet te laten piepelen door een of andere back van Groningen. Of hij nou een gele kaart heeft of niet, gewoon geven. Hij moet zich realiseren dat hij geel heeft, daar hoeft de scheidsrechter geen rekening mee te houden.”

Derksen zegt een hekel te hebben aan spelers die tijdrekken. “Ik ben het roerend eens met de theorie van Marco van Basten en hij heeft het uitstekend naar voren gebracht bij de FIFA. Helaas is er niet naar hem geluisterd. Hij wilde zuivere speeltijd met een klok in het stadion. Dan weten de spelers hoe lang er nog te spelen is. En het is nog eens een service voor het publiek. Dat is eerlijk en dan is tijdrekken meteen opgelost.”