De Telegraaf ontkent akkoord tussen Ajax en Donny van de Beek

Ajax en Donny van de Beek hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuw en verbeterd contract, zo weet clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf maandag te melden in de voetbalpodcast van de landelijke krant. Onder meer Voetbal International meldde vrijdag dat de middenvelder, wiens contract doorloopt tot medio 2022, spoedig een nieuwe verbintenis zou tekenen bij Ajax, maar volgens Verweij is dat een voorbarige conclusie.

“Dat zijn contract opgewaardeerd zou worden was al weken geleden bekend”, benadrukt Verweij twee dagen voor het Champions League-duel van Ajax met Valencia op Spaanse bodem. “Vrijdag ging het gerucht dat het ook daadwerkelijk zou zijn gebeurd, maar ik heb het bij zijn zaakwaarnemer Guido Albers nagevraagd en er is geen sprake van. Er wordt gesproken, maar er is zeker nog geen akkoord bereikt.”

Donny van de Beek: 'Ik zat zenuwachtig op de tribune bij wedstrijden van Ajax'

Van de Beek zou in het geval van een nieuw contract bij Ajax een flinke salarisverhoging tegemoet kunnen zien, al zal er niets veranderen aan de looptijd van de verbintenis. De middenvelder tekende begin 2018 een nieuw langjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, maar de kans dat hij zijn contract uitdient bij Ajax lijkt niet groot. Van de Beek werd in de afgelopen transferperiode meermaals gelinkt aan Real Madrid en de kans is groot dat de Koninklijke volgend jaar terugkomt voor de 22-jarige Ajacied.

Van de Beek debuteerde in 2015 in de hoofdmacht van Ajax en is onder trainer Erik ten Hag uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal is bezig aan een ijzersterk jaar, want zijn prijzenkast werd aangevuld met de landstitel, TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast werd afgelopen seizoen de halve finale van de Champions League bereikt.