‘In Nederland ben je al snel oud, dat slaat eigenlijk nergens op’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jelle Goselink, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Almere City beleeft.

Door Chris Meijer

Als Jelle Goselink iets eerder van het trainingsveld stapt dan de rest van de selectie en langs John Bes loopt, reageert de algemeen directeur enigszins bezorgd. De twintigjarige aanvaller stelt Bes gerust en vertelt dat zijn lichte klachten reeds verdwenen zijn. Bes legt kort daarna aan de rand van het trainingsveld uit waarom hij zo gecharmeerd is van Goselink. “Een voorbeeld voor de club, hij bewijst waar je kunt komen als je keihard werkt. Hij is echt een fantastische gozer”, vertelt hij. Eerder liet trainer Robert Molenaar zich al in vergelijkbare bewoordingen uit over Goselink. “Dat is mooi om te horen”, glundert Goselink als hij geconfronteerd wordt met die woorden. “Het geeft aan dat ik heel veel werk voor het team, ik stop heel veel arbeid in de wedstrijd. Dat is ook wel prettig voor mijn medespelers, want ik ben er niet vies van om het vuile werk op te knappen. Ik ga altijd voor honderd procent de strijd aan. Wat dat betreft heb ik altijd beseft dat je het alleen met talent niet gaat redden. In de jeugd was ik nooit de beste, het is niet vanzelf gekomen. Ik heb veel geïnvesteerd, omdat dit het enige is wat ik wilde.”

Goselink viert een treffer namens Jong Almere City op bezoek bij IJsselmeervogels.

Wat dat betreft vormt de huidige doorbraak in het betaald voetbal een ultieme beloning voor het snoeiharde werk dat Goselink tijdens zijn voetballeven heeft moeten leveren om zijn voornaamste droom te laten uitkomen. Al op jonge leeftijd kreeg de geboren Maarssenaar te maken met twijfels. Als jeugdspeler van amateurclub OSM’75 werd hij uitgenodigd voor stages bij FC Utrecht en Ajax, maar bij beide clubs werd hij te licht bevonden. Goselink maakte vervolgens de overstap naar Elinkwijk, waar hij op zijn dertiende nog speelde. “Dan ben je nog piepjong, maar ik zei tegen mijn vader: ‘Pa, ik denk dat er geen profclub meer komt’. Om me heen zag ik jongetjes die wel bij FC Utrecht waren aangenomen, waardoor ik dacht dat het mij niet meer zou lukken. Precies in die maanden kwam er een brief binnen van Almere City. Die werkten in die tijd samen met Ajax, dus zodoende mocht ik hier op stage komen. Ik weet nog heel goed dat ik best wel zenuwachtig was, ik mocht voor het eerst in een stadion trainen. Uiteindelijk werd ik aangenomen, dat was fantastisch.”

“Mijn moeder ging me testen, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Dan moet je wel iedere dag met de trein’. Op alles zei ik: ‘Ja, is goed, mam’. Ze hebben me iedere dag gebracht, hoor. Het maakte me niet uit. Al moest ik zolang reizen, ik vond het allemaal prima”, lacht Goselink. Zodoende kwam hij in 2013 op veertienjarige leeftijd bij Almere City terecht. Vooral in zijn eerste seizoen moest Goselink behoorlijk wennen aan de gang van zaken in Flevoland. “Fysiek kwam ik tekort, mijn handelingssnelheid lag wat lager. Als je jong bent en op de bank wordt gezet, is dat weleens lastig. Maar ja, daar word je ook alleen maar sterker van. Ik moest altijd een beetje wennen als ik de stap maakte naar een volgende leeftijdscategorie. In het tweede jaar had ik het dan gemakkelijker, werd ik topscorer of aanvoerder. Het was soms aanpoten, dat hoort er ook wel bij. Dat heeft iedere voetballer. Behalve Lionel Messi, misschien. Als je geniet van het spelletje en je weet waarvoor je het doet, is het niet lastig dit vol te houden. Ik had zo erg voor ogen dat ik profvoetballer wilde worden en ik wilde mijn ouders trots maken, waardoor ik elke dag keihard heb gewerkt.”

“Je hebt hier alle middelen om een goede voetballer te worden, daar moet je zeker gebruik van maken. Buiten Almere City om heb ik extra getraind en dingen gedaan om beter te worden. Ik ging bijvoorbeeld naar een diëtiste op mijn zestiende, ik was er heel bewust mee bezig. Mijn beste vriend speelt ook op hoog niveau, dan gingen we op vrijdag altijd trainen en uren over voetbal lullen. Daar word je ook niet slechter van, denk ik. Ik ben het voetbal nooit zat, nee. Het zit echt in me, ik ben een voetbaldier”, zo gaat hij met een glimlach verder. Goselink doorliep de jeugdopleiding van Almere City en werd twee seizoenen geleden op zeventienjarige leeftijd doorgeschoven naar het beloftenteam, dat in die jaargang naar de Tweede Divisie promoveerde. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sloot hij bij het eerste elftal aan, maar toenmalig trainer Michele Santoni voorzag nog geen rol voor hem.

Ryan Gravenberch en Goselink strijden om de bal tijdens het duel tussen Jong Ajax en Almere City (3-2).

Daardoor speelde Goselink vorig seizoen 34 wedstrijden voor Jong Almere City in de Tweede Divisie, waarin hij tot 9 doelpunten en 3 assists kwam. Ondanks dat hij enkele keren meetrainde met de hoofdmacht en al op de reservebank zat, kwam het nog niet tot zijn officiële debuut. “Ik weet nog dat we hier de eerste wedstrijd in de Tweede Divisie tegen Rijnsburgse Boys speelden. We hebben niks te vertellen gehad, iedereen was een beetje geschrokken. Of je tegen PEC Zwolle Onder-19 of Rijnsburgse Boys speelt, is een wereld van verschil. Dat was wel even aanpoten, voor iedereen. Ik heb de kans gekregen om iedere wedstrijd in de basis te staan, dan leer je ook heel snel. Het is in de Tweede Divisie iets meer beuken, de lange bal en zeuren bij de scheids om gele kaarten. Die ervaringen hebben het makkelijker gemaakt om me aan te passen aan de Keuken Kampioen Divisie, vooral omdat je al tegen kerels gespeeld hebt.”

De komst van trainer Robert Molenaar veranderde afgelopen zomer het perspectief voor Goselink. De aanvaller kende een sterke voorbereiding en kreeg begin augustus twee ultieme beloningen. In de eerste competitiewedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (1-1) maakte hij als basisspeler zijn debuut, waarna hij kort daarna zijn handtekening zette onder zijn eerste profcontract. “Een week voor mijn officiële debuut had ik al gehoord dat ik zou gaan tekenen, dat was een hele grote opluchting. Omdat ik nu voor minimaal twee jaar vastlig, heb ik toch wat zekerheid. Het is niet zo dat ik ongeduldig werd, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik over de juiste kwaliteiten beschik. Ik had het geloof dat het zou komen uiteindelijk. Maar het is wel lastig als je geen contract hebt op je twintigste, dan ga je toch denken: ga ik het nog halen? Dat is best wel een onzekere tijd, zeg maar. Je wordt wat ouder en in Nederland ben je snel oud. Dat slaat eigenlijk nergens op, want je ziet dat je ook later kan debuteren. Ik was nooit echt met school bezig en gooide alles op voetbal. Daardoor ging ik wel denken: ik heb geen inkomen, moet ik gaan werken?”

Het ‘kind van het betaald voetbal’ creëert bewijs van torenhoge ambities

Lees artikel

“Het is bijzonder hier het eerste te halen als je altijd in de jeugd heb gespeeld. Op mijn veertiende keek ik heel erg op tegen het eerste, als ik ging kijken of ze in de gang tegenkwam. Nu loop je er zelf en heb je minder door dat je ook zo bent”, stelt Goselink. In de afgelopen zeven jaar zag hij Almere City zich stormachtig ontwikkelen. De club heeft uitgesproken binnen twee jaar in de Eredivisie te willen spelen. “Ik weet nog dat ik in de C-jeugd bij het eerste ging kijken, dan zaten er hier hooguit vijfhonderd man op de tribune. Nu was het vorig seizoen een aantal keer uitverkocht, dat is leuk om te zien. Het is veel professioneler geworden, het is mooi dat ik dat heb mogen meemaken. Al hoop ik nog meer met Almere te kunnen meemaken, uiteraard.”

Goselink begon dit seizoen tot dusver zes keer aan de aftrap bij Almere City, dat veertien punten pakte in de eerste acht wedstrijden. “Ik ben nog niet helemaal tevreden. Het tempo van deze competitie vormt in ieder geval geen probleem, maar ik had tot dusver wel iets meer rendement gewild in de wedstrijden”, zo klinkt het enigszins zelfkritisch. “Het is een motivatie om dit door te zetten, om niet ineens iets anders te gaan doen. Ik heb nog veel doelen, uiteindelijk wil ik hoger komen dan de Keuken Kampioen Divisie. Elk seizoen wil ik groeien, bijvoorbeeld meer wedstrijden spelen of doelpunten maken. Ik wil me nu gewoon elke dag ontwikkelen, fit blijven en wedstrijden spelen. Het is zo dat ik de Eredivisie wil halen, daar droomt iedereen van. Ik ben nog jong, zit nu al bij een Keuken Kampioen Divisie-team, dus waarom niet? Met deze club naar de Eredivisie, dat lijkt me echt prachtig.”

Naam: Jelle Goselink

Geboortedatum: 31 juli 1999

Club: Almere City

Positie: aanvaller

Sterke punten: werklust, snelheid, techniek