Peter Bosz: ‘Bij Ajax was al duidelijk dat hij een absolute topspeler is’

Bayer Leverkusen staat dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League tegenover Juventus en voor trainer Peter Bosz heeft de wedstrijd in Turijn een speciaal tintje. De Nederlandse trainer in Duitse dienst krijgt bij de Italiaanse opponent te maken met Matthijs de Ligt, die onder Bosz bij Ajax zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde.

“Hij was zeventien toen hij al onder mij bij Ajax speelde”, stelt Bosz maandagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen la Vecchia Signora. “Destijds was al duidelijk dat Matthijs een absolute topspeler is. Dit soort talenten kom je niet zo vaak tegen. Dat hij inmiddels een grote naam is in het voetbal verbaast mij dan ook niet.” De Ligt maakt in de afgelopen transferperiode voor 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus.

Leverkusen kende een tegenvallende start van het miljardenbal, want de openingswedstrijd tegen Lokomotiv Moskou werd met 1-2 verloren. “We hadden de wedstrijd tegen Lokomotiv graag gewonnen, maar helaas is dat ons niet gelukt”, verzucht Bosz. “We zullen daarom snel punten moeten pakken. Morgen tegen Juventus dient zich de eerste mogelijkheid aan om dat te doen.”

Bosz heeft bewondering voor Cristiano Ronaldo, maar de oefenmeester van Leverkusen benadrukt dat Juventus niet slechts uit een speler bestaat. “Het is gewoon een elftal dat bol staat van de kwaliteit. We zullen dus als team moeten opereren om dinsdag een goed resultaat te behalen.” Juventus nam in de eerste wedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen een 0-2 voorsprong tegen Atlético Madrid, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt (2-2).