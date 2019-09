ADO-aanhang pleit voor komst Ajax-fans en kondigt protest aan

Ajax-supporters zijn al sinds 2006 niet meer welkom bij uitwedstrijden tegen ADO Den Haag en daar willen de fans van de club uit de Hofstad verandering in brengen. Supporters van ADO vinden dat de fans vanuit Amsterdam erbij horen te zijn in het stadion en daarom wordt er zondag actie gevoerd door de Haagse fans, zo meldt supportersvereniging FCDH maandag op Facebook.

De Haagse fans zijn het zat dat Ajax-fans al jarenlang worden geweerd. Daarom blijft een deel van een tribune in het Cars Jeans Stadion zondagmiddag de eerste twaalf minuten leeg, als de ploeg van trainer Alfons Groenendijk het op eigen veld opneemt tegen de koploper van de Eredivisie. “Dit uit protest tegen het bestuur en de gemeente Den Haag. Elk jaar worden er verschillende redenen gezocht om uitsupporters te weren tijdens de wedstrijd tegen 020”, zo schrijft FCDH.

“Gezien de politiemacht die vorig jaar op de been werd gebracht, tijdens de demonstraties op het Malieveld, is het ons een raadsel dat het onmogelijk is om vijfhonderd uitsupporters te begeleiden. We hebben toch één van de best beveiligde stadions van Nederland?”, vervolgt de supportersvereniging. “In elk land worden de meest beladen derby's en rivaliserende clubs met uitsupporters gespeeld. Maar bij ons wordt dit in de doofpot gestopt.”

In zijn column voor De Telegraaf uitte Ajax' algemeen directeur Edwin van der Sar onlangs al zijn onvrede over de gang van zaken. "ADO heeft een ultra-modern stadion. Daar is het trots op en dan kan het niet zo moeilijk zijn om een paar honderd supporters met een combi-regeling, waarbij ze in een bus worden gestopt en bij het hek van het uitvak worden afgezet, in Den Haag te ontvangen. Het is onacceptabel dat dit niet te reguleren is", aldus Van der Sar, die het vreemd vindt dat de gemeente Den Haag wel meewerkt aan de komst van uitsupporters in de Europa League.

"In de komende periode komen Partizan Belgrado, Manchester United en Astana met hun fans naar Den Haag voor de wedstrijden van AZ. Die supportersgroepen, waarvan enkele toch heel fanatiek ook, mogen de hele dag in de stad Den Haag rondlopen en van het openbaar vervoer gebruik maken. Als je weet dat dit wel mag, is het vreemd dat vijf bussen met Ajax-fans te veel zijn”, aldus Van der Sar.