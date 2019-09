Cardiff moet Nantes van FIFA deel van transfersom Sala betalen

Cardiff City moet een bedrag van zes miljoen euro betalen aan FC Nantes voor de transfer van Emiliano Sala, zo heeft wereldbond FIFA bepaald. In januari van dit jaar bereikten beide clubs een akkoord over een transfersom van zeventien miljoen euro. De Argentijnse aanvaller zou nooit een minuut spelen voor de Welshe club, daar hij om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk.

Sala vloog over Het Kanaal en verongelukte. Behalve de Argentijnse spits kwam ook de piloot om het leven. Cardiff City en Nantes raakten met elkaar in conflict over de te betalen transfersom. De club uit Wales, toen nog uitkomend op het hoogste niveau, weigerde het geld over te maken nadat Sala overleden was. Cardiff hield namelijk vast aan het feit dat de speler nog niet geregistreerd stond op het moment van overlijden. Aan de discussie is inmiddels een eind gekomen nu de FIFA heeft bepaald dat Nantes zes miljoen euro dient te ontvangen van de club uit de Championship.

Toen beide clubs in januari tot een akkoord kwamen over de transfersom, werd bepaald dat het bedrag van zeventien miljoen euro in verschillende termijnen betaald zou worden. De zes miljoen euro die Cardiff City nu moet betalen, is het bedrag dat in de eerste termijn overgemaakt zou worden naar Nantes. “Bij deze beslissing heeft de FIFA altijd in gedachten gehouden dat deze tragische situatie zeer specifieke en unieke omstandigheden met zich meebrengt. Beide partijen hoeven geen procedurekosten te betalen”, zo meldt de wereldvoetbalbond middels een statement. Beide clubs kunnen nog in beroep tegen de uitspraak.