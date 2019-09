‘Gerard Piqué voelde zich bedreigd en blokkeerde komst Matthijs de Ligt’

Een opmerkelijk verhaal van journalist Lluis Canut maandag in Mundo Deportivo: Gerard Piqué zou er eigenhandig voor gezorgd hebben dat Matthijs de Ligt afgelopen zomer niet naar Barcelona is gekomen. De Spaanse routinier was bang om zijn onbetwiste basisplaats in Catalonië kwijt te raken, zo stelt Canut.

De Ligt stond na het succesjaar van Ajax in de belangstelling van diverse Europese topclubs, waaronder dus Barcelona. De twintigjarige centrumverdediger en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola voerden meerdere gesprekken met Barça, maar kwamen niet tot een akkoord met de Spaanse grootmacht. Uiteindelijk koos De Ligt voor een transfer naar Juventus, dat 75 miljoen euro aan Ajax overmaakte.

Volgens Mundo Deportivo had De Ligt aanvankelijk wel oren naar een overgang naar Barcelona, maar bekoelde die interesse toen de mandekker in juli op vakantie was op de Bahama's. Ook Piqué was op dat moment aanwezig op de tropische eilanden en zou contact hebben gezocht met De Ligt. 'Wat een toeval dat De Ligt daarna niet meer naar Barcelona wilde', zo schrijft Canut.

Piqué onderhoudt allesbehalve een goede relatie met de Spaanse media. "We weten hoe de club werkt en wie de artikelen schrijft, ook al zetten ze misschien niet hun naam erboven", zo zei Piqué eerder. De verdediger leek te refereren aan een artikel in Mundo Deportivo, waarin gesteld werd dat bepaalde sterspelers bij Barcelona privileges zouden hebben en zelfs invloed uitoefenen op beslissingen. Maandag zou Piqué op het matje moeten komen bij Barça-president Josep Maria Bartomeu vanwege de uitspraken.