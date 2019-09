‘Real Madrid overweegt speciale clausule in Ödegaard-contract te lichten’

Martin Ödegaard keert mogelijk eerder terug bij Real Madrid dan aanvankelijk gepland, zo meldt AS maandagmiddag. De Noorse spelmaker maakt dit seizoen indruk bij Real Sociedad, zo is ook de Koninklijke niet ontgaan. De Madrilenen overwegen naar verluidt om de huurperiode van Ödegaard in Baskenland vroegtijdig te beëindigen.

Ödegaard keerde deze zomer kortstondig terug in Madrid, nadat hij afgelopen jaar goed presteerde bij Vitesse. Omdat de kansen op speeltijd in Santiago Bernabéu niet groot waren voor de twintigjarige aanvallende middenvelder, verzocht hij de clubleiding om opnieuw langdurig verhuurd te worden. De Noors international mocht voor twee seizoenen naar Sociedad, op voorwaarde dat hij zijn contract met twee jaar zou verlengen tot medio 2023.

Real Sociedad neemt het salaris van Ödegaard, dat volgens AS twee miljoen euro per jaar bedraagt, gedurende de huurperiode van twee jaar over. Real Madrid nam daarbij een clausule op, zodat de club aan het einde van het huidige seizoen kan beslissen om Ödegaard voortijdig terug te halen. Daarvoor zouden de Madrilenen twee miljoen euro moeten overmaken naar San Sebastian, waardoor Sociedad per saldo niets kwijt zou zijn aan de eenjarige huurperiode van Ödegaard.

Mocht Real zijn speler in juli willen terugroepen, dan moet Ödegaard daar zelf ook mee akkoord gaan. Voorlopig heeft de offensieve middenvelder annex vleugelspits het goed naar zijn zin bij Sociedad, waar hij met twee assists en twee doelpunten in zeven competitiewedstrijden uitstekend is begonnen. Ondanks het verlies tegen Sevilla (3-2) zondagavond staat Sociedad nog altijd vijfde in LaLiga.