FC Twente na EK-showbands genoodzaakt om nieuw veld aan te leggen

De grasmat in De Grolsch Veste wordt deze week vervangen, zo maakt FC Twente via de officiële kanalen wereldkundig. Afgelopen weekeinde werd in het stadion van de club uit Enschede het EK-drumevenementen gehouden. Het evenement in combinatie met de langdurige regenval van afgelopen dagen heeft het noodzakelijk gemaakt om het speelveld per direct te vervangen.

“Voetbal is voor achttien tot twintig dagen in het jaar. De rest van de tijd ligt dat gras maar hier”, liet Renske Hengeveld, bij FC Twente werkzaam op de afdeling Meeting en Events, maandag weten aan TC Tubantia. De club is op zoek naar nieuwe geldbronnen, wat de motivatie is geweest om het EK-showbands op het veld van De Grolsch Veste te laten plaatsvinden. Het zou weleens een dure misrekening kunnen zijn.

Leon ten Voorde, journalist van TC Tubantia, schrijft op Twitter dat het aanleggen van een nieuw veld al snel een ton kost. De werkzaamheden aan de nieuwe grasmat zullen eind volgende week afgerond worden, ruim voor de thuiswedstrijd tegen Willem II. FC Twente speelt komende zaterdag uit tegen Sparta Rotterdam, waarna een interlandperiode volgt.