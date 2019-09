Cocu moet aanvoerder maar liefst vijftien maanden missen

Phillip Cocu kan bij Derby County een behoorlijke tijd niet beschikken over aanvoerder Richard Keogh. Sky Sports weet te melden dat de 33-jarige verdediger, tevens aanvoerder van the Rams, zowel de voorste- als de achterste kruisband in zijn knie heeft afgescheurd bij een nachtelijk verkeersongeval, waarvoor ploeggenoten Tom Lawrence en Mason Bennett werden gearresteerd wegens rijden onder invloed. Keogh is vermoedelijk vijftien maanden uit de roulatie en kan pas in december 2020 weer spelen.

Keogh was vorige week dinsdag samen met Lawrence en Bennett op de weg terug van een door de club goedgekeurde stapavond, toen de Range Rovers van Lawrence in botsing kwam met een lantaarnpaal. De politie was al snel ter plaatse en besloot vervolgens om Lawrence en Bennett in hechtenis te nemen wegens rijden onder invloed. Keogh zat op de achterbank en brak bij het ongeval zijn pols, terwijl hij tevens letsel opliep aan de knie en bewusteloos raakte. Nader onderzoek heeft nu dus aangewezen dat Keogh voor langer dan een jaar uit de roulatie is.

Cocu: 'Uiteraard zullen er consequenties en disciplinaire straffen volgen'

In eerste instantie meldde Derby County dat Keogh tot het einde van het seizoen uitgeschakeld was door een 'alcoholgerelateerd incident', maar de verdediger blijkt dus tot december 2020 niet te kunnen voetballen. Er zou twijfel hebben bestaan of de aanvoerder van Derby County überhaupt ooit nog zou kunnen spelen, omdat het ongeval zijn knie ernstig beschadigd heeft. Lawrence en Bennett moeten zich op 15 oktober voor de rechter verantwoorden.

“We raken met Richard een belangrijke speler kwijt en dat is een big deal. We moeten er als team mee zien om te gaan. Er zijn individuele misstappen begaan en we hebben al aangegeven dat er consequenties zullen volgen. Het is een ernstige zaak en er zullen disciplinaire sancties volgen”, zei Cocu vorige week. “Het heeft een enorme persoonlijke impact op Keogh. Hij is ontzettend down, want hij beseft wat het voor hem betekent. Ik denk dat hij de verantwoordelijkheid wel voelt. De meer ervaren spelers moeten altijd opstaan en verantwoording nemen.”