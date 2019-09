Wanhopige Keisuke Honda dient nieuwe open sollicitatie op Twitter in

De zoektocht van Keisuke Honda naar een nieuwe club begint wanhopige vormen aan te nemen. De 33-jarige middenvelder bood zich vorige week al via Twitter aan bij Manchester United, nu probeert de Japanner het via het platform bij zijn voormalige club AC Milan.

Honda speelde tussen 2014 en 2017 drieënhalf seizoen voor Milan, alvorens hij aan kortstondige avonturen bij CF Pachuca en Melbourne Victory begon. Sinds afgelopen zomer zit de 98-voudig international zonder club. Honda trainde in de voorbereiding mee bij VVV-Venlo, waar hij tussen 2007 en 2010 furore maakte, maar zet blijkbaar iets hoger in.

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan