‘De Ligt is misschien fysiek wat sterker, ik moet het meer op slimheid doen’

Het leek er afgelopen zomer even op dat Joël Veltman Ajax achter zich zou laten, maar de Amsterdammers lieten hem niet gaan. De 27-jarige verdediger verlengde zijn contract en is dit seizoen tot dusver een vaste waarde in het hart van de defensie van Ajax. Het betekent dat hij in het elftal van trainer Erik ten Hag de plek heeft overgenomen van Matthijs de Ligt, die naar Juventus vertrokken is.