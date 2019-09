Kantoorpersoneel Roda JC komt massaal in opstand tegen Garcia de la Vega

De weerstand tegen Mauricio Garcia de la Vega bij Roda JC Kerkrade wordt alsmaar groter. Maandag heeft het voltallige kantoorpersoneel van de club zich ziekgemeld, zo melden diverse Limburgse media. De medewerkers weigeren nog langer te werken voor de omstreden directeur annex geldschieter.

Garcia de la Vega ligt zwaar onder vuur in Kerkrade. Vrijdagavond werd de Mexicaanse zakenman door supporters het stadion van Roda JC uitgejaagd tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1). De fans zouden ontevreden zijn over Garcia de la Vega, omdat hij ondanks beloftes geen geld in de club zou steken. Garcia de la Vega verliet gedwongen het Parkstad Limburg Stadion en deed later aangifte vanwege mishandeling en bedreiging.

Maandag was Garcia de la Vega volgens 1Limburg kortstondig in het stadion, maar de directeur vertrok toen hij zag dat het kantoorpersoneel niet aanwezig was. Volgens De Limburger liet de Mexicaan zich nog wel zien bij de training van Roda JC, waar hij de spelers begroette en zelfs een kort praatje maakte met de aanwezige supporters.

Roda JC is naar verluidt bezig om alweer afscheid te nemen van Garcia de la Vega. Voormalig clubeigenaar Frits Schrouff, die de aandelen overdeed aan de Mexicaan, is al enige tijd bezig om een vertrekregeling te bespreken. Het tweetal zou zelfs dicht bij een akkoord zijn geweest, totdat de supporters van Roda JC de deal vrijdag doorkruisten door Garcia de la Vega het stadion uit te jagen.