Liverpool krijgt in december vuurdoop in gloednieuw WK-stadion in Qatar

Het Education City Stadium in Qatar wordt op woensdag 18 december officieel geopend, zo maakt het land maandag bekend. Op die dag wordt de halve finale van het WK voor clubteams gespeeld, waar Liverpool in ieder geval aan deelneemt. Drie dagen later wordt in hetzelfde stadion ook de finale van het toernooi gespeeld.

De FIFA gunt Qatar het WK voor clubteams in zowel 2019 als 2020, zo werd in juni al bekend. Op die manier kan de steenrijke oliestaat experimenteren met de organisatie van een voetbaltoernooi, voordat in 2022 het wereldkampioenschap voor landenteams plaatsvindt. Vanwege de hitte in het Midden-Oosten wordt het WK in 2022 verplaatst naar de wintermaanden, zo was reeds bekend.

Liverpool neemt als Champions League-winnaar in december deel aan het WK voor clubteams, waar het Education City Stadium dus zijn vuurdoop krijgt. Het stadion biedt plaats aan 45.350 toeschouwers en is het derde WK-stadion dat geopend wordt. Op het WK in 2022 wordt Education City, bijgenaamd De diamant in de woestijn, tot de kwartfinale ingezet. Het stadion is het op drie na grootste dat in 2022 wordt gebruikt.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Liverpool wordt in de halve finale. De kans bestaat dat Liverpool het CF Monterrey van Vincent Janssen tegenkomt. De Mexicaanse topclub neemt het in de kwartfinale op tegen het Saudi-Arabische Al-Sadd of Hienghène Sport uit Nieuw-Caledonië (Oceanië).