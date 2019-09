‘De maffia wilde er alles aan doen om me weg te stoppen bij AC Milan’

Taribo West stond tussen 1999 en 2001 onder contract bij AC Milan. Het dienstverband van de Nigeriaanse verdediger bij i Rossoneri werd geen doorslaand succes. West vertelt nu in gesprek met Score Nigeria dat de lokale maffia ervoor heeft gezorgd dat hij niet aan spelen toekwam bij de Italiaanse topclub.

AC Milan nam West in 1999 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro over van stadgenoot Internazionale. Lokale gangsters wilden echter voorkomen dat de Nigeriaan als ‘Afrikaanse spelers’ ten koste van Paolo Maldini en Alessandro Costacurta in het elftal zou komen. “De maffia wilde er alles aan doen om me weg te stoppen bij AC Milan. Ze hebben kwaadaardige verhalen in de media gebracht over een vermeende blessure, met de bedoeling om me weg te krijgen.”

“De doktoren werden omgekocht, zodat ze zeiden dat ik geblesseerd was. Maar dat was een leugen. Ze deden dat allemaal omdat ze het ondenkbaar vonden dat een Afrikaanse speler de plaats zou overnemen van de ervaren verdedigers”, vervolgt de 42-voudig Nigeriaans international. Na een jaar liet hij AC Milan in eerste instantie op huurbasis achter zich, om tijdelijk aan de slag te gaan bij het Engelse Derby County.

“Liverpool kwam met een aanbieding, maar uiteindelijk moest ik genoegen nemen met Derby County”, vertelt West. Na iets langer dan een halfjaar keerde hij weer terug naar AC Milan, dat hem in het najaar van 2001 naar 1.FC Kaiserslautern liet vertrekken. In het restant van zijn loopbaan speelde West nog voor Partizan Belgrado, Al Arabi, Plymouth Argyle, Bridge FC en Paykan.