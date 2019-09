Ajax krijgt te maken met Italiaan; Kuipers keert terug in Champions League

Daniele Orsato heeft woensdagavond de leiding over het Champions League-duel tussen Valencia en Ajax. De Italiaanse arbiter had nog nooit eerder een wedstrijd van de Amsterdammers onder zijn hoede. Björn Kuipers maakt komende week zijn rentree in het miljardenbal en fluit voor het eerst dit seizoen een Europese wedstrijd.

Kuipers kampte de voorbije tijd met een blessure, maar had afgelopen weekeinde voor het eerst dit seizoen een Eredivisie-wedstrijd onder zijn hoede. De 46-jarige arbiter floot de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0), waarin hij een tweede gele kaart uitdeelde aan Django Warmerdam wegens tijdrekken. Kuipers keert komende week ook terug in de Champions League en heeft daarin de leiding over het duel tussen Slavia Praag en Borussia Dortmund.

In de Tsjechische hoofdstad wordt Kuipers bijgestaan door zijn gebruikelijke assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, terwijl Allard Lindhout als vierde official en Pol van Boekel als videoscheidsrechter zullen fungeren. Naast Kuipers is er komende week met Serdar Gözübüyük nog een Nederlandse scheidsrechter in de Champions League actief. Hij debuteert in het miljardenbal en heeft de leiding over de ontmoeting tussen Manchester City en Dinamo Zagreb. Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis staan Gözübüyük bij als videoscheidsrechters.

Ajax krijgt in Valencia te maken met Orsato. De 43-jarige leidsman is sinds seizoen 2012/13 actief in de Champions League en staat voor zijn 26e wedstrijd in het miljardenbal. Ajax begon de groepsfase van de Champions League met een 3-0 overwinning op Lille OSC. Valencia won op de eerste speeldag met een 0-1 op bezoek bij Chelsea.