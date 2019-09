Grote onrust bij AC Milan na slechtste start van trainer in dertig jaar

AC Milan ging zondagavond in eigen stadion met 1-3 onderuit tegen Fiorentina. Met zes punten uit zes wedstrijden bezetten i Rossoneri momenteel de zestiende plaats in de Serie A. Door de uitermate tegenvallende seizoensstart staat de positie van de pas net aangestelde trainer Marco Giampaolo alweer ter discussie, maar technisch directeur Paolo Maldini neemt het in gesprek met Sky Italia op voor de oefenmeester.

Volgens berichten in de Italiaanse media zou AC Milan Andriy Shevchenko reeds hebben benaderd om Giampaolo op te volgen. De oud-aanvaller werkt sinds 2016 als bondscoach van Oekraïne. Ook Rudi Garcia en Claudio Ranieri worden momenteel in verband gebracht met AC Milan. Afgaande op de woorden van Maldini kunnen die geruchten naar het rijk der fabelen worden verwezen. “We hebben de trainer gekozen, we zullen hem verdedigen en het is goed om hem een beetje de tijd te geven. Het was bij ons bekend dat er enkele problemen zouden ontstaan, al hadden we niet verwacht om vier van onze eerste zes wedstrijden te verliezen. Het voetbal is ook niet goed genoeg.”

“Op dit moment lijkt het misschien alsof er geen licht aan het einde van de tunnel is. Maar zoals de trainer heeft uitgelegd, is er een uitgang als er hard gewerkt wordt. We weten dat we vertrouwen op een jonge selectie en het is duidelijk dat er nu druk op de trainer kan ontstaan”, gaat Maldini verder. “Natuurlijk is dit de schuld van de spelers, de club, de trainer, iedereen. Afgelopen seizoen hebben we op één punt plaatsing voor de Champions League gemist. De fans hebben ons altijd enorm gesteund.”

De supporters van AC Milan protesteerden zondagavond tegen de gang van zaken bij de club. “Dat begrijp ik wel. We moeten allemaal de verantwoordelijkheid dragen. Voorlopig zijn we pas zes speeldagen bezig en er is nog niks verloren. In het voetbal kunnen situaties razendsnel veranderen”, stelt de technisch directeur van de Italiaanse topclub. Dat Giampaolo de afgelopen weken al van systeem veranderde, zegt Maldini niks. “Hij heeft al met heel veel verschillende systemen gewerkt. Voetbal kan je niet terugbrengen tot nummers en vormen. Je moet kunnen bedenken hoe we de situatie kunnen omdraaien, om obstakels te omzeilen. Dat is niet alleen aan de trainer, maar ook aan de spelers.”

Giampaolo kwam afgelopen zomer over van Sampdoria en werd in Milaan de opvolger van Gennaro Gattuso. De 52-jarige Italiaan werd de eerste trainer in dertig jaar met vier nederlagen in zijn eerste zes wedstrijden bij AC Milan. “Ik neem de verantwoordelijkheid, maar ik wil blijven vooruitkijken omdat ik geloof in mijn ideeën. Ik heb me geërgerd aan het feit dat het leek alsof dit team geen enkele keer samen heeft getraind. Je kan verliezen, maar niet op deze manier. Ik moet het beste uit de spelers halen en zorgen dat ze zo snel mogelijk een eenheid vormen.”

“Als je niet kan spelen met de stijl en kwaliteit van Milan, moet het in ieder geval een solide team zijn”, stelt de oefenmeester, voor wiens ploeg nu volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen Genoa op het programma staat. Hij kan begrijpen dat er onvrede heerst onder de supporters van i Rossoneri. “De fans zijn andere dingen gewend, dus ze hebben absoluut het recht om te protesteren.”