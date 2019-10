TOTO's Tips: dit moet je weten over Valencia - Ajax

Komende woensdag neemt Ajax het in de Champions League op in en tegen Valencia. Waar Ajax in het eerste duel van de groepsfase afrekende met Lille, was Valencia op bezoek bij Chelsea met 0-1 te sterk voor de Londenaren. De precieze krachtsverhoudingen in groep H zijn nog niet helemaal duidelijk, maar met een positief resultaat in Spanje doet Ajax een goede stap richting nieuwe overwintering in het miljardenbal. Samen met TOTO kijken we vooruit naar het treffen tussen Valencia en Ajax.

Ajax was vorig seizoen erg sterk in Europese uitduels en ook dit seizoen is er op vreemde bodem nog niet verloren. De Amsterdammers zijn bezig aan een reeks van elf ongeslagen Europese uitduels (vijf winst, zes remises), maar speelden de twee voorrondepartijen op vreemde bodem van dit seizoen gelijk. Op Spaanse bodem heeft Ajax het de afgelopen jaren lastig gehad, want van de laatste tien Europese duels van Ajax op bezoek in Spanje werd alleen de meest recente wedstrijd bij Real Madrid vorig seizoen gewonnen (1-4).

Kan Ajax opnieuw een goed resultaat boeken in Spanje? Bekijk hier de quotering voor een zege van de Amsterdammers.

Tegenstander Valencia verloor slechts één van de twaalf Europese wedstrijden tegen Nederlandse ploegen (vijf winst, zes remises). De twee keer dat de Spanjaarden tegen Ajax speelden werd het gelijk in de Champions League van het seizoen 2002/03. Het wordt een hele klus om Valencia in het eigen Mestalla te verslaan, de ploeg won namelijk twaalf van de laatste zestien thuisduels in Europa (vier nederlagen). Ook in LaLiga doet Valencia het aardig in eigen huis. De ploeg verloor slechts 2 van de laatste 25 thuisduels in de competitie, daarbij moet wel worden aangetekend dat 14 van die wedstrijden in een gelijkspel eindigden.

Komen Ajax en Valencia komende woensdag niet verder dan een remise? Bekijk hier de quotering voor een gelijkspel.

Onder Erik ten Hag lukt het Ajax zo goed als altijd om tot scoren te komen. In de veertig wedstrijden die de Amsterdammers in 2019 speelden werd slechts drie keer het net niet gevonden. In de Champions League is de serie van Ajax onder Ten Hag wellicht nog indrukwekkender te noemen. De trainer stond dertien keer langs de lijn namens Ajax in het hoofdtoernooi van de Champions League. In al die wedstrijden kwamen de Amsterdammers minimaal één keer tot scoren. Geen enkele andere trainer in de geschiedenis van het miljardenbal coachte zijn ploeg zo vaak zonder dat er niet gescoord werd.

Zetten de Amsterdammers de indrukwekkende reeks onder Ten Hag voort? Bekijk hier de quotering voor een treffer van Ajax.

Van de laatste zeven goals van Ajax in Europese wedstrijden, werden er vier gemaakt met het hoofd waarvan drie uit een assist van Hakim Ziyech. Ook Nicolás Tagliafico speelt hierin een belangrijke rol. In 20 Europese wedstrijden wist hij namelijk 5 keer het net te vinden, evenveel als in zijn 52 competitiewedstrijden voor Ajax. Kan de Argentijn opnieuw belangrijk zijn voor Ajax en zal hij de ploeg van Jasper Cillessen pijn doen?

Komt Nicolás Tagliafico weer tot scoren voor Ajax? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de Argentijn.

Let op, deelname alleen voor 18 jaar en ouder.