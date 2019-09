Sam Larsson verklaart: ‘Dan kan iedereen stoppen met zeuren’

Feyenoord won zondagmiddag in eigen stadion met 5-1 van FC Twente. Grote man aan de zijde van de Rotterdammers was Sam Larsson, die twee doelpunten voor zijn rekening nam en een behoorlijk aandeel had in de eigen treffer van Peet Bijen. Larsson noemt het in gesprek met het Algemeen Dagblad ‘vervelend’ dat het er niet altijd op een dergelijke manier bij hem uitkomt.

“Als het minder goed gaat, is het makkelijk om over mij te zeggen dat het ‘shit’ is. Dat ik vaker moet spelen als nu is duidelijk. Dat heb ik in me. Hoe de media en de fans daar over praten maakt mij niet uit. Het is vooral voor mezelf vervelend dat het er niet altijd uitkomt”, zegt Larsson, die zich overigens niet meer ‘gezocht’ voelt dan andere spelers. “Maar zo gaat dat met spelers die risico's nemen. Dat is niet alleen hier, maar het gebeurt vaak met voetbalsupporters.”

“Als je de beslissende pass wilt geven en het gaat fout, ben je aan de beurt. Natuurlijk is dat niet leuk. Ik heb het liever elke week zoals nu”, gaat de Zweedse aanvaller verder. Na afloop van het duel met FC Twente deed hij de televisie-interviews in het Nederlands. “Dan kan iedereen stoppen met zeuren: ‘Hij woont al vijf jaar in Nederland, maar spreekt nog geen Nederlands’. Heel het land verstaat Engels toch? Ik geef in het Engels nu eenmaal betere antwoorden.”

Larsson was dit seizoen tot dusver goed voor vier doelpunten en twee assists in twaalf officiële wedstrijden. De aanvaller stelt dat de selectie van Feyenoord zich ‘verenigd’ voelt, wat de spelers wilden uitstralen door het eerste doelpunt tegen Twente met z'n allen te vieren. “Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten dat het makkelijker uitblinken is als individu als het team loopt.”