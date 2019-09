Frank de Boer en Atlanta United weten een-na-laatste wedstrijd niet te winnen

Atlanta United is er in de nacht van zondag op maandag niet in geslaagd om de tegenvallende nederlaag tegen New York City FC van vorige week van zich af te spelen. Ondanks legio kansen in de slotfase kwam de ploeg van Frank de Boer namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Montreal Impact. Het FC Cincinnati van Ron Jans speelde op zijn beurt met dezelfde cijfers gelijk tegen Orlando City.

Montreal Impact - Atlanta United 1-1

De Boer moest het nog steeds zonder zijn geblesseerde sterspeler Josef Martínez stellen en Atlanta had in de eerste helft moeite om tot kansen te komen. Brandon Vazquez was voor rust nog het dichtst bij de openingstreffer, maar hij zag zijn poging over het doel van Clément Diop vliegen. De bezoekers kwamen echter goed de kleedkamer uit en het duurde niet lang voordat the Five Stripes de openingstreffer op het scorebord konden zetten. Julian Gressel was namelijk het eindstation van een mooie aanval waar ook Pity Martínez en Emerson Hyndman bij betrokken waren en hij brak uiteindelijk de ban.

Dat leek lange tijd genoeg voor de overwinning, maar tien minuten voor tijd maakte voormalig Barcelona- en Ajax-aanvaller Bojan Krkic er toch 1-1 van. Ondanks goede kansen voor Ezequiel Barco en Tito Villalba slaagde Atlanta er vervolgens niet meer in om te scoren, waardoor de een-na-laatste wedstrijd van het reguliere seizoen opnieuw puntverlies opleverde. De Boer en zijn ploeg, die al zeker zijn van deelname aan de play-offs, eindigen het seizoen zondagavond tegen New England Revolution.

FC Cincinnati - Orlando City 1-1

Voor Ron Jans en FC Cincinnati valt er in de laatste wedstrijden van het seizoen weinig eer meer te behalen. De hekkensluiter ontving nummer een-na-laatst Orlando City, dat met een voorsprong van veertien punten het onderlinge duel in ging. Cincinnati kwam via Allan Cruz vlak voor rust op voorsprong en het leek erop dat de thuisploeg de zevende overwinning van het seizoen bij mocht gaan schrijven. In de blessuretijd volgde echter de gelijkmaker van Benji Michel, waardoor de marge van veertien punten intact bleef. Cincinnati speelt zijn laatste wedstrijd over een week tegen DC United.