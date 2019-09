Mbappé en Neymar samen op stap; prachtig gebaar van Larsson en Rashford

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kylian Mbappé en Neymar kunnen het ook buiten de lijnen goed met elkaar vinden. Het duo was aanwezig op de 25ste verjaardag van het Franse model Cindy Bruna.





Sam Larsson maakte een Feyenoord-fan dolblij met zijn shirt. De aanvaller was zondag met twee doelpunten belangrijk voor de Rotterdammers tegen FC Twente (4-1 winst).





Ook Markus Rashford maakt een supporter gelukkig. De aanvaller van Manchester United kreeg een hart onder de riem van de jonge fan Ryan, nadat Rashford eerder dit seizoen te maken kreeg met racisme. In ruil voor zijn steun stuurt Rashford het mannetje zijn gesigneerde shirt op (swipe naar rechts!).





Paul Pogba heeft weer eens een nieuw kapsel en de middenvelder van Manchester United lijkt er zelf in ieder geval erg tevreden mee te zijn.







Mauro Icardi heeft zijn draai in Parijs al helemaal gevonden.







Paulo Dybala is dolgelukkig met Oriana Sabatini, een in eigen land bekende Argentijnse zangeres.







Brescia-spits Mario Balotelli nam zondag zijn dochter Pia mee het veld op, opvallend genoeg in de outfit van tegenstander Napoli. Balotelli maakte in de wedstrijd zijn eerste doelpunt voor Brescia, maar dat bleek niet voldoende, want Napoli won met 2-1.