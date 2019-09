Daley Blind droomt hardop: ‘Ik heb hem gevraagd hoe hij aankijkt tegen Ajax’

Daley Blind koos een jaar geleden voor een terugkeer bij Ajax en hoopt van harte dat enkele van zijn voormalig ploeggenoten hetzelfde zullen doen. In een vraag-en-antwoord-sessie op Instagram krijgt de verdediger de vraag voorgelegd welke ex-Ajacieden hij graag ziet terugkeren. Blind noemt de namen van Luis Suárez, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen.

"Je denkt natuurlijk gelijk aan Suárez, Alderweireld, Vertonghen of Eriksen. Volgens mij hebben die jongens van Tottenham allemaal een aflopend contract, dus wie weet, een van de drie?", droomt Blind hardop. "Het zouden zeker aanwinsten zijn. Ik heb in het afgelopen jaar wel gesproken met Vertonghen over hoe hij erover denkt. Het is aan hem hoe hij ermee omgaat."

Zelf steekt Blind momenteel in uitstekende vorm. De 29-jarige mandekker heeft een contract tot de zomer van 2022 en staat ervoor open om tot in lengte van jaren in Amsterdam te blijven. "Ik weet niet of ik de rest van mijn carrière bij Ajax blijf. Dat ligt ook aan Marc (Overmars, red.). Ik sta er natuurlijk altijd voor open om daarover na te denken. Maar ik weet niet wat de toekomst brengt."

Voorlopig ligt de focus echter bij de hervatting van de groepsfase van de Champions League. Woensdag gaat Ajax op bezoek bij Valencia, dat in de eerste speelronde met 0-1 van Chelsea won. "Valencia heeft een topteam en een mooi stadion. We zullen op ons best moeten zijn, maar het is fantastisch dat we weer met de Champions League-hymne op het veld mogen staan. We kijken ernaar uit."