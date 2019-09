Studio Voetbal eensgezind over rode kaart Django Warmerdam tegen Ajax

De rode kaart die FC Groningen-aanvaller Django Warmerdam zaterdagavond tegen Ajax kreeg maakt de tongen in de voetbalwereld los. In Studio Voetbal kon geen van de aanwezige analisten zich vinden in de beslissing van scheidsrechter Björn Kuipers om Warmerdam zijn tweede gele kaart te geven voor tijdrekken.

"Echt belachelijk", opent Theo Janssen de discussie. "Ik bedoel: natuurlijk wordt er tijdgerekt, en dat je een keer een signaal afgeeft: prima. Maar Kuipers weet ook dat die jongen geel heeft. Dan fluit je een keer en zeg je: 'Schiet eens op.' Hij beïnvloedt wel de wedstrijd op deze manier." Ook Pierre van Hooijdonk spreekt met grote verbazing over de controversiële rode kaart.

"Dit is toch gelul?", stelt Van Hooijdonk vragend. "Kuipers geeft aan dat FC Groningen volgens hem vanaf de zeventiende minuut al aan het tijdrekken was. Dan moet je dat vanaf de zeventiende minuut al bestraffen, daar kaarten voor geven. En niet op dit moment, als hij ook al geel heeft." Volgens Van Hooijdonk had Kuipers het heel anders moeten oplossen. "Hij doet er zo moeilijk over. Je kan toch ook gewoon tijd erbij trekken? Dan doe je er tien minuten bij, wat maakt het nou uit?"

Groningen-trainer Danny Buijs stelde na afloop dat een dergelijke rode kaart nooit aan Ajax gegeven zou worden. "Buijs zegt het goed: als Nicolás Tagliafico er iets langer over doet gaat hij echt niet een kaart geven", aldus Rafael van der Vaart. "Ik heb het gezien: Warmerdam wandelt gewoon naar die bal, en doet er dan tien seconden over. Ik vind het heel erg raar als je daar dan geel voor geeft." Kees Jansma denkt dat tijdrekken maar op één manier uit te bannen is. "Het eeuwige pleidooi van Marco van Basten: doe gewoon zuivere speeltijd", vindt Jansma.