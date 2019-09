Prachtassist van Martin Ödegaard kan Sociedad niet redden tegen Sevilla

Sevilla heeft zondagavond eindelijk weer eens gewonnen in LaLiga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui rekende, met de nodige moeite maar wel verdiend, af met Real Sociedad: 3-2. Luuk de Jong speelde negentig minuten mee bij Sevilla, maar was vrijwel onzichtbaar. Aan de andere kant had Martin Ödegaard met een prachtige assist een groot aandeel in de laatste treffer van de wedstrijd.

Real Sociedad kwam ijzersterk uit de startblokken en maakte al na vier minuten de openingstreffer. Adnan Januzaj onderschepte de bal in de opbouw van Sevilla en bediende met een splijtende pass Mikel Oyarzabal, die makkelijk kon binnen tikken. Daarna werd de thuisploeg sterker, hetgeen in de achttiende minuut al leidde tot de gelijkmaker. Éver Banega bereikte op prachtige wijze Nolito, waarna de aanvaller de bal in een keer tegen de touwen schoot: 1-1.

Sevilla was na de treffer van Nolito de betere, maar werd in het vervolg van de eerste helft nauwelijks gevaarlijk. Dat gebeurde na rust wel direct, toen Lucas Ocampos fraai achter zijn standbeen naar binnen kapte en dodelijk uithaalde: 2-1. Daarna raakte Joan Jordán de paal voor Sevilla, waarna Willian José aan de andere kant een goede kans om zeep hielp.

Tien minuten voor tijd leken de Andalusiërs de wedstrijd in het slot te gooien via Franco Vázquez. Sociedad gaf niet op en produceerde nog een aansluitingstreffer, nadat Martin Ödegaard met een subtiel passje Portu bediende. De Spanjaard vond simpel de verre hoek en bracht de spanning nog even terug, maar grote kansen op de gelijkmaker kreeg Sociedad niet meer.