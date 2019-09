Van Hooijdonk pleit voor verrassende wijziging in opstelling Feyenoord

Het is hoogtijd voor een basisplaats voor Marcos Senesi bij Feyenoord, zo oordelen de tafelgasten van Studio Voetbal zondagavond. Het was de grote vraag of de Argentijn tegen FC Twente (5-1) zijn basisdebuut zou maken en dat bleek niet zo te zijn. Door het goede resultaat en spel van zondagmiddag wordt het voor trainer Jaap Stam nu nog moeilijker om Eric Botteghin te passeren, zo stellen de analisten.

Van der Vaart zegt niet te snappen waarom Senesi niet speelt en wijst naar zijn prijskaartje van zeven miljoen euro. "Het is een grote aankoop, die in mijn ogen meteen het vertrouwen zou moeten krijgen. Nu denkt die jongen ook: nou, lekker dan. In Argentinië schijnt het een redelijk grote meneer te zijn." Theo Janssen vindt dat Stam genoeg aanleiding had om Senesi in te ploeg te brengen. "De resultaten in de afgelopen weken waren er wel naar dat Jaap Stam het had kunnen, en misschien wel moeten doen."

Na de zege op Twente is die mogelijkheid volgens Pierre van Hooijdonk verkeken. "En stel dat je donderdag tegen FC Porto een heel goed resultaat haalt, dan heb je weer geen reden om hem in te brengen. Giovanni van Bronckhorst deed hetzelfde met Steven Berghuis toen die van Watford naar Feyenoord kwam. Berghuis begon op de bank en Feyenoord draaide als een tierelier, waardoor Van Bronckhorst hem niet kon inbrengen."

Van der Vaart noemt het 'ongelooflijk' dat Botteghin mocht blijven staan na zijn optreden van donderdag tegen AZ. In de slotfase leidde een blunder van de treuzelende verdediger tot de 0-3. "Botteghin valt op zijn reet en die gozer (Oussama Idrissi, red.) scoort. Het was het ideale moment geweest om Senesi erin te gooien." Als het aan Van Hooijdonk ligt, voert Stam nog een wijziging door: hij pleit voor een keeperswissel. Vorig seizoen had de jeugdexponent nog een basisplaats tot aan zijn voetblessure en Van Hooijdonk mist een 'rode draad' door het beleid van de club.

"Ik vind niet alle keuzes die Stam maakt logisch. Ik zou zelf kiezen voor Justin Bijlow. Kenneth Vermeer heeft een aflopend contract en Feyenoord koos vorig seizoen voor Bijlow als eerste keeper. Ze wilden hem wedstrijden geven", stipt Pi-Air aan. "Donderdag was Vermeer ook schuldig aan twee doelpunten. Vermeer is de betere keeper, maar ik wil weten wie volgend jaar keeper van Feyenoord 1 wordt. Als je Bijlow 34 wedstrijden laat spelen, kun je daarna een keuze maken."