Merkwaardige rode kaart van Tonny Vilhena wordt Krasnodar niet fataal

Krasnodar heeft zondagavond een vrij eenvoudige overwinning geboekt bij Arsenal Tula. Het meest opvallende moment van de wedstrijd zat in de staart, toen Tonny Vilhena met rood van het veld werd gestuurd. De van Feyenoord overgekomen middenvelder ging bij een 2-0 voorsprong ogenschijnlijk ongelukkig op de kuit van een tegenstander staan en kon op advies van de VAR inrukken.

In de negentig minuten voorafgaand aan de merkwaardige rode prent voor Vilhena had Krasnodar al afstand genomen van Arsenal Tula. Ari versierde in de eerste helft een penalty, die de voormalig spits van AZ feilloos achter doelman Mikhail Levashov plaatste. In de tweede helft maakte Magomed-Shapi Suleymanov in twee instanties 2-0, waarmee de wedstrijd beslist was.