Van Gangelen claimt hoge vraagprijs van AZ: ‘Alleen Ajax kan dat betalen’

PSV had afgelopen zomer belangstelling voor Teun Koopmeiners, zo stelt Jan-Joost van Gangelen zondagavond bij Dit was het Weekend. Volgens de presentator hikte de club echter aan tegen de vraagprijs van AZ, dat 'meer dan zestien miljoen euro' wilde zien voor de middenvelder. Koopmeiners, die zondag nog scoorde tegen Heracles Almelo (2-0), behoort dit seizoen tot de uitblinkers van AZ en heeft een contract tot de zomer van 2022.

Kenneth Pérez vindt dat Koopmeiners er goed aan zou doen om naar een topclub in Nederland te gaan. Met een dergelijke vraagprijs wordt dat echter een lastige zaak, weet hij. "De enige club in Nederland die dat soort bedragen kan en misschien wil betalen, is Ajax. Het zou een heel goede stap zijn voor Koopmeiners om naar een Nederlandse topclub te gaan. Maar als die kans er niet is, wordt hij net als Guus Til gedwongen om naar het buitenland te gaan."

"Til speelt in Rusland en dat is ook geen misselijke competitie, maar je hoopt dat dit soort spelers in gerenommeerde competities gaan spelen", voegt de analist eraan toe. "Het liefst bij topclubs. Maar het is natuurlijk niet zo dat je mee kunt bij de top van Europa, als je goed speelt bij AZ." Van Gangelen stelt dat Koopmeiners zich donderdag kan laten zien tegen een Europese topploeg, maar daar gaat Pérez niet in mee.

AZ neemt het in Den Haag op tegen Manchester United in de groepsfase van de Europa League. Pérez is absoluut niet onder de indruk van the Red Devils. "Manchester United is absoluut geen top van Europa meer. Dat is zo’n matige ploeg! Wat maakt de grote naam van de club nou uit? AZ heeft heel grote kansen om van Manchester United te winnen. Dat is een afschuwelijke ploeg om naar te kijken.