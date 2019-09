Hertha BSC zet dankzij Dilrosun en droominvalbeurt Ibisevic weg omhoog in

Hertha BSC heeft zondagavond een klinkende overwinning geboekt op FC Köln (0-4). Na de fraaie openingstreffer van eenmalig Oranje-international Javairô Dilrosun nam de club uit Berlijn in de tweede helft ruim afstand van Köln. Dat was te danken aan een droominvalbeurt van Vedad Ibisevic, die binnen vijf minuten twee keer scoorde.

Bij Hertha zat Karim Rekik opnieuw negentig minuten op de bank. De verdediger begon dit seizoen als basisspeler, maar raakte die na de teleurstellende competitiestart van zijn club kwijt. Nadat Köln-spits Jhon Córdoba een gevaarlijke kopbal gekeerd zag worden, sloeg Hertha aan de andere kant toe. Dilrosun zag een schot van meer dan twintig meter afstand via een verdediger in het doel ploffen: 0-1.

Hertha ging na de openingstreffer sterk door en raakte in de persoon van Davie Selke de lat. Köln moest vervolgens met tien man verder, nadat Jorge Meré rood kreeg voor een horrortackle. In de tweede helft kwam Vedad Ibisevic in het veld, die zijn basisplek net als Rekik verloren is. De Bosniër gaf direct zijn visitekaartje af, want binnen een minuut tikte hij de 0-2 binnen. Vier minuten daarna bekroonde Ibisevic zijn invalbeurt, door ook de derde Hertha-treffer te maken. Derk Boyata zorgde voor het slotakkoord door uit een hoekschop raak te koppen: 0-4.