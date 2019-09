Kenneth Pérez twijfelt aan ‘samenvattingenvoetballer’: ‘Het is subtopgedrag’

Kenneth Pérez is nog niet overtuigd van Sam Larsson. De aanvaller van Feyenoord speelde zondag tegen FC Twente (5-1) zijn beste duel voor Feyenoord in lange tijd: Larsson was goed voor twee doelpunten, leidde het eigen doelpunt van Peet Bijen in én schitterde met frivole acties op het veld. Pérez erkent zondagavond bij DIt was het Weekend dat Larsson een sterke wedstrijd speelde, maar vindt dat de Zweed nog veel te wisselvallig is.

"Ik vond het bij sc Heerenveen echt een mooie speler, maar toch een samenvattingenvoetballer", stelt Pérez. "Hij doet het af en toe." Larsson speelt over het geheel 'heel, heel pover' in dienst van Feyenoord, zo stelt de analist. "In een op de tien wedstrijden zie je slechts dat hij meedoet. Vandaag was zeker zo'n wedstrijd. Hij was dreigend. Larsson doet altijd heel stoïcijns, wat ook een vorm van onzekerheid kan zijn. Maar hij speelde vandaag een heel goede wedstrijd."

Larsson zei na de wedstrijd dat hij uit een mindere periode komt, met een paar mindere optredens. "Nou, dat was wel iets langer dan een paar wedstrijden", lacht Pérez, die wijst naar de potentie die Larsson wel degelijk heeft. "Dat liet hij ook bij Heerenveen zien. De crux is vaak om de stap te zetten van een club uit de subtop, waar het mag, en een club als Feyenoord, waar het móét. Wat hij nu laat zien, is subtopniveau. Vandaag was het goed, maar een andere keer helemaal niet. Dat is subtopgedrag."

Pérez plaatst tevens zijn vraagtekens bij de spelopvatting van Feyenoord. Toen Steven Berghuis de score opende, wilde hij dat vieren met alle basis- en wisselspelers. Het leek een reactie op de mindere resultaten van de afgelopen periode. Volgens Pérez moet Feyenoord zich altijd kunnen opladen voor een wedstrijd. "Feyenoord zijnde moet de motivatie altijd van binnenuit komen. Je kunt altijd een off-day hebben, maar Feyenoord is een topclub. Dan moet het vanzelfsprekend zijn en elke week gebeuren. Het moet niet komen doordat je boos bent als de supporters je hebben uitgescholden, of omdat je net met 0-3 hebt verloren van AZ."

Jaap Stam laat op de clubsite weten blij te zijn met Larsson. "Sam krijgt soms ook een hoop over zich heen, maar is zeker van zichzelf, weet wat hij moet doen. De ene keer pakt het beter uit dan de andere. Vandaag pakte het heel goed uit", stelt de trainer. Zelf beaamt de buitenspeler bij FOX Sports dat Feyenoord wat had goed te maken na de vernedering door AZ. "Wij waren een beetje boos. Ik persoonlijk ook. Vandaag kwam dat heel goed uit. We waren gefocust vanaf minuut een, we speelden met veel druk. Dit was een goede wedstrijd."