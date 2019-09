Leicester City doet na ‘benenbreker’ en vijfklapper nog steeds bovenin mee

Leicester City blijft meedraaien in de bovenste regionen van de Premier League. De manschappen van Brendan Rodgers waren zondag veel te sterk voor Newcastle United, dat de gehele tweede helft met een man minder speelde: 5-0. Leicester klimt dankzij de overwinning naar de derde plaats in de Premier League. Nummer drie Manchester City heeft twee punten meer, terwijl nummer vijf West Ham United twee punten minder heeft dan Leicester.

Het meest besproken moment van de wedstrijd vond plaats op slag van rust. Isaac Hayden beging een onbesuisde en gevaarlijke tackle op Dennis Praet en werd weggestuurd met een rode kaart. Op dat moment leidde Leicester City al met 1-0, dankzij een treffer van Ricardo Pereira na een kwartier spelen. De Portugees mocht ongehinderd opstomen op de helft van Newcastle en reikte tot aan het strafschopgebied. Vlak daarbuiten mikte hij met zijn linkerbeen in de verre hoek: 1-0. Leicester had in de eerste helft een overwicht qua balbezit, maar veel grote kansen kwamen er niet.

Tegen tien man werd het voor de ploeg van Rodgers een stuk makkelijker. In een tijdsbestek van elf minuten breidde de gastheer de marge uit naar 4-0. Eerst was het de beurt aan Jamie Vardy, die werd gelanceerd door een behendige boogbal van Harvey Barnes en vervolgens doelman Martin Dúbravka verschalkte in de korte hoek. Een ongelukkig moment van Paul Dummett, die een voorzet van Praet onbedoeld in zijn eigen doel werkte, betekende de 2-0. Vardy prikte daarna zijn tweede doelpunt van de middag binnen, door van dichtbij raak te koppen.

Het numeriek overwicht van Leicester was duidelijk merkbaar op het veld. Het was vooral de vraag hoeveel doelpunten er nog bij zouden komen. The Foxes oogden comfortabel aan de bal, terwijl Newcastle zich moest beperken tot verdedigen. Leicester creëerde weinig grote kansen meer in de slotfase, maar sloeg vlak voor tijd toch nog eenmaal toe via Wilfred Ndidi. De landskampioen van 2016 staat nu op veertien punten uit de eerste zeven duels.