Stand Eredivisie na speelronde 8: Feyenoord verlaat rechterrijtje

Ajax en PSV blijven nek-aan-nek gaan in de Eredivisie. De twee Nederlandse topclubs maakten geen fout in speelronde acht. AZ boekte zondagmiddag de vierde competitiezege op rij en heeft na acht duels nu al een punt meer dan in het kampioensjaar onder Louis van Gaal. Feyenoord herstelde zich van de 0-3 nederlaag van donderdag tegen AZ door in eigen huis met 5-1 te winnen van FC Twente, waardoor het is geklommen naar de zesde plaats op de ranglijst. In de kelder van de Eredivisie bungelt RKC Waalwijk onderaan. De ploeg van trainer Fred Grim kent met een punt uit acht wedstrijden de slechtste start van de competitie uit de clubgeschiedenis.