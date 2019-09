Geplaagd Feyenoord richt zich op en behaalt overtuigende zege

Feyenoord weet na een reeks tegenslagen weer wat winnen is. De Rotterdammers verloren in de afgelopen anderhalve week van Rangers FC in de Europa League en AZ in de Eredivisie, terwijl er tussendoor ook nog gelijkgespeeld werd tegen FC Emmen. Zondag volgde echter het antwoord van de manschappen van Jaap Stam met een overtuigende 5-1 overwinning op FC Twente en Feyenoord stijgt door die zege over de Tukkers heen naar de zesde plek, op een punt achter nummer vijf FC Utrecht. FC Twente blijft op de zevende plaats staan.

Stam veranderde zijn ploeg op drie plekken ten opzichte van het elftal dat donderdag met 0-3 van AZ verloor. Rick Karsdorp en Leroy Fer maakten hun rentree, terwijl Sam Larsson voorin mocht beginnen in plaats van Luciano Narsingh. Hoewel FC Twente via Keito Nakamura voor het eerste gevaar voor het doel zorgde, was de openingsfase verder voor Feyenoord. Na zes minuten was Karsdorp net op tijd bij de bal op het middenveld om de in de afgelopen dagen veelbesproken Steven Berghuis te bedienen, waarna de aanvaller naar binnen sneed en met links raak schoot.

Feyenoord bleef daarna de bovenliggende partij, maar bracht zichzelf toch in de problemen. Een slechte pass van Jens Toornstra werd namelijk opgepikt door de tegenstander en Aitor Cantalapiedra prikte uiteindelijk de gelijkmaker binnen. De Rotterdammers lieten zich hier echter niet door van de wijs brengen en Larsson schoot, op aangeven van de als gelegenheidsspits een prima indruk makende Luis Sinisterra, zijn ploeg drie minuten na de gelijkmaker weer op voorsprong.

De thuisploeg speelde de eerste helft daarna zonder al te veel problemen uit, al kreeg het vlak voor de onderbreking nog wel een domper te verwerken toen Orkun Kökçü niet verder kon. Hij werd vervangen door Renato Tapia, die tegen AZ nog een basisplaats had. Via Larsson en Berghuis waren er na de thee al snel twee aardige mogelijkheden voor Feyenoord, maar Joël Drommel had hier nog tweemaal een passend antwoord op. De doelman was even later echter kansloos toen Larsson na een goede actie op links doorbrak en hij zijn voorzet via FC Twente-aanvoerder Peet Bijen in het doel zag ploffen.

Feyenoord hield daarna de voet op het gas en liep al snel verder uit toen Larsson de bal op kon pikken op het Twentse middenveld. Zijn pass stelde Tapia daarop in staat om uit te halen, maar de invaller kreeg de bal niet voorbij Drommel. De doelman had echter de pech dat Sinisterra op de goede plek stond om de rebound binnen te werken en hij leek daarmee de eindstand op 4-1 te bepalen. In de slotfase was het echter toch nog een keer raak toen Drommel de bal bij het uitverdedigen tegen Larsson aan schoot en de Zweed zo zijn tweede goal van de wedstrijd bezorgde.