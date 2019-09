Harde woorden van Vivianne Miedema: 'I don't really give a shit'

Vivianne Miedema heeft weinig begrip voor haar afwezigheid in de FIFPro World XI voor vrouwelijke voetballers. De aanvalster van Arsenal behoorde tot de vijftien genomineerden voor een plek in de voorhoede, maar uiteindelijk viel de keuze op Alex Morgan (Verenigde Staten, Orlando Pride), Megan Rapinoe (Verenigde Staten, Reign FC) en Marta Vieira (Brazilië, Orlando Pride).

Miedema eindigde uiteindelijk als negende van de vijftien genomineerden. Lieke Martens van Barcelona werd zevende. Beide speelsters reikten met Oranje tot de finale van het WK, waarin de Verenigde Staten te sterk bleken. Morgan en Rapinoe werden gedeeld topscorer op het WK met zes doelpunten. Miedema maakte er drie en Martens scoorde tweemaal. Uiteindelijk was keepster Sari van Veenendaal de enige Nederlandse speelster in de World XI.

Het elftal wordt samengesteld op basis van stemmen van duizenden speelsters die zijn aangesloten bij vakbond FIFPro. Miedema stelt in gesprek met Arseblog dat de populariteit van speelsters leidend is bij de keuze. "Ik denk dat we allemaal wel weten dat het draait om populariteit. Ik post niet veel op Instagram of Twitter, dus daar is het waarschijnlijk misgegaan. I don't really give a shit om individuele awards om eerlijk te zijn, maar ik vind het een grote grap."

Miedema behoorde tevens tot de kanshebbers voor de award voor Best FIFA Women's Player. Ze viel net buiten de top drie: samen met Amandine Henry van Olympique Lyon deelde ze de vierde plaats met een totaal van 23 punten. Lucy Bronze (Engeland, Olympique Lyon) en Morgan werden respectievelijk derde en tweede; Rapinoe ging ervandoor met de prestigieuze bokaal.