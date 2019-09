Bruggink: ‘Ik vind het echt schandalig dat hier op gespeeld wordt’

Arnold Bruggink heeft geen goed woord over voor het slechte kunstgrasveld van PEC Zwolle. Zondagmiddag ondervonden de thuisploeg en PSV hinder van het spekgladde veld doordat het stevig regende. Mede door de matige ondergrond ging er veel fout bij beide ploegen.

"Ik vind het echt schandalig dat hier op gespeeld wordt. Dat meen ik serieus", reageerde analist Arnold Bruggink na aflloop van het duel bij FOX Sports. "Die ballen gaan zo verschrikkelijk snel. Bij de tweede goal van Malen schoot de bal zoals het op het ijs ook gaat. Hij versnelt zo erg. Die keeper kan er niets aan doen. Op gewoon gras krijgt de bal ook snelheid, maar dit is keer drie.”

Waar Bruggink negatief is over het veld, is de oud-voetballer positief over Ritsu Doan. De Japanse aankoop begon op de bank tegen PEC Zwolle, maar kwam vlak na rust binnen de lijnen na de blessure van Armindo Bruma. De invaller bekroonde zijn invalbeurt met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst. Hij tekende voor de 0-3, daar PSV de wedstrijd uiteindelijk met 0-4 won.

“Het zegt best veel dat hij al snel in het elftal komt. Het was niet eerst Gakpo, maar Doan heeft blijkbaar al zoveel afgedwongen dat hij dus echt de voorkeur krijgt”, aldus Bruggink. “Hij is heel dwingend. Dat vind ik opmerkelijk. Met die jongens die voorin lopen kun je je ook afvragen hoe je je plekje moet veroveren, maar hij dwingt het echt af."