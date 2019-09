PSV kent weinig problemen op spekglad kunstgras in Zwolle

Op het gladde kunstgras in het regenachtige Zwolle heeft PSV zondagmiddag drie punten gepakt. Op bezoek bij PEC Zwolle maakte het team van trainer Mark van Bommel geen fout tegen en won het met 0-4 door doelpunten van Pablo Rosario, Donyell Malen, Ritsu Doan en Érick Gutiérerez. De Eindhovenaren kwamen nauwelijks in de problemen en komen door de overwinning in punten weer op gelijke hoogte met koploper Ajax. Het uitvallen van Armindo Bruma is het enige smetje op de zege van PSV.

PSV speelde niet groots op het gladde veld in Zwolle. De thuisploeg speelde compact, zakte in en liet het initiatief aan de bezoekers, waarbij Jorrit Hendrix vrij werd gelaten in de opbouw. Trainer John Stegeman gaf zijn ploeg de opdracht mee om te wachten op fouten bij PSV en dat leverde in de eerste helft een grote kans op voor Reza Ghoochannejhad. Na slordig balverlies van Nick Viergever in de opbouw kwam de spits van PEC Zwolle oog in oog te staan met Jeroen Zoet. De doelman van PSV redde knap op de inzet van de Iraanse aanvaller.

De ploeg van Van Bommel moest het doen met een aantal kleine kansen. Steven Bergwijn was er nog het dichtst bij vanuit een combinatie met Michal Sadílek. Van dichtbij stuitte hij op Xavier Mous. De doelman van Zwolle zag er even later niet goed uit toen Rosario de score opende. De aanvoerder van PSV kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied op aangeven van Bruma. Rosario plaatste de bal in de hoek en de bal leek houdbaar, maar niet voor Mous. Niet lang daarna kreeg Donyell Malen nog een goede kans om PSV op een 0-2 voorsprong te schieten. Na goed voorbereidend werk van Bruma voorkwam Sam Kersten dat Malen kon scoren.

PEC Zwolle begon uitstekend aan de tweede helft en ging op jacht naar de gelijkmaker. Mustafa Saymak kreeg een goede mogelijkheid. Hij kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied, dacht geen moment na en schoot net naast het doel van Jeroen Zoet. PSV bleef overeind en nam het initiatief over en dat moest het doen zonder Bruma. De Portugese buitenspeler raakte geblesseerd en werd vlak na rust gewisseld voor Doan. Met de Japanner binnen de lijnen had PSV weinig te duchten van PEC Zwolle, daar de energie weg leek te vloeien bij de thuisploeg.

Met nog ruim twintig minuten op de klok sloeg PSV toe. Malen had weinig ruimte nodig om uit te halen en verschalkte Mous in de korte hoek, wat zijn achtste doelpunt van het seizoen betekende. Opnieuw zag de doelman van Zwolle er niet goed uit. De bal leek houdbaar, maar kreeg op het natte kunstgras extra snelheid mee waardoor Mous voor de tweede keer deze middag geen redding kon brengen. Niet lang daarna moest de sluitpost opnieuw vissen toen Doan uithaalde. De invaller scoorde in de verre hoek en bracht de stand op 0-3. Het betekende zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst.

De wedstrijd was beslist en dus koos Van Bommel om een aantal van zijn belangrijke spelers te wisselen. Bergwijn kreeg in de tweede helft een lelijke overtreding te verwerken en werd direct na het derde doelpunt gewisseld, al was de aanvaller daar zichtbaar niet blij mee. Tien minuten voor tijd werd ook Mohamed Ihattaren naar de kant gehaald ten faveure van Gutiérrez, die zijn rentree maakte nadat hij enige tijd aan de kant stond met een handblessure. In het slot van de wedstrijd bepaalde de Mexicaanse invaller de eindstand op 0-4. Zodoende keert PSV met drie punten op zak huiswaarts en kan het vizier gericht op het duel van aanstaande donderdag in de Europa League met Rosenborg BK.