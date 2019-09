Fred Grim baalt van Paul Quasten en verklaart opmerkelijke wissel

Fred Grim baarde zondagmiddag opzien door Paul Quasten nog voor rust naar de kant te halen in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse. De speler kreeg even daarvoor ruzie met doelman Etienne Vaessen en dat moest de RKC-verdediger bekopen met een wissel. In gesprek met FOX Sports laat Grim na afloop van het duel weten dat de manier waarop Quasten uitviel tegen de keeper de reden was voor het wisselen van de verdediger.

RKC verscheen belabberd voor de dag in de eerste helft tegen Vitesse en maakte veel persoonlijke fouten. Na ruim een half uur spelen verloor Quasten op knullige wijze de bal aan Oussama Tanane, waaruit de Vitesse-aanvaller een kans kreeg. Vaessen sprak Quasten aan op zijn fout en daar was laatstgenoemde niet van gediend. Hij reageerde emotioneel en boos op de keeper, waarop Grim besloot om de verdediger enkele minuten later te wisselen.

“We zullen het er nog wel even met elkaar over moeten hebben. Vaessen spoort Quasten aan om wat scherper te verdedigen. Dan is de reactie van Paul in mijn ogen niet goed en dan wissel ik hem”, reageert Grim op de wissel van Quasten, die op weg naar de kleedkamer zijn shirt uittrok en weggooide. “Ik heb tot tien geteld toen ik Lars (Nieuwpoort, red.) liep warmlopen. Zo reageer je gewoon niet. Als je wat te zeggen hebt, dan doe je dat in de kleedkamer. Niet voor een volle tribune.”

RKC kwam na rust nog tot 1-1 en leek na de rode kaart van Julian Lelieveld uitzicht te hebben op een goed resultaat. Een benutte strafschop van Oussama Tannane zorgde er uiteindelijk voor dat Vitesse de drie punten mee naar Arnhem nam. RKC staat na acht wedstrijden stijf onderaan met een punt. “Dit is ook trainer/coach zijn. Hoe gaan we hiermee om? We zitten in een dalletje en moeten ervoor zorgen dat we er snel uitkomen”, aldus Grim.