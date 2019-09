Scorende Balotelli kan nederlaag Brescia tegen Napoli niet voorkomen

Napoli heeft zondagmiddag met 2-1 gewonnen van Brescia en i Partenopei stijgen dankzij de thuisoverwinning naar de vierde plaats in de Serie A. Dries Mertens had met de openingstreffer een belangrijk aandeel in de overwinning van het elftal van trainer Carlo Ancelotti. Mario Balotelli tekende voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Brescia.

De thuisclub kende een voortvarende start en het overwicht leverde al in de dertiende minuut het openingsdoelpunt van Napoli op. Mertens schoot de bal van binnen het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek, op aangeven van José Callejón. Kostas Manolas leek de voorsprong vijf minuten later te verdubbelen, maar de treffer van de Griekse verdediger werd vanwege een handsbal geannuleerd, op aanraden van de VAR. Manolas kreeg ook een gele kaart voorgehouden.

Manolas had in de blessuretijd van de eerste helft meer geluk, want zijn kopdoelpunt werd ditmaal niet geannuleerd. Brescia kreeg vijf minuten na rust ook te maken met de VAR, want het fraaie doelpunt van Sandro Tonali werd afgekeurd vanwege een eerder overtreding op Napoli-speler Nikola Maksimovic. Tonali nam wraak door ruim twintig minuten voor tijd de bal vanuit een hoekschop op het hoofd van Balotelli te leggen. De aanvaller zag zijn kopbal langs Napoli-doelman David Ospina in het doel verdwijnen.

Het doelpunt van Balotelli zorgde voor een spannende slotfase in het San Paolo, daar de aanvaller luttele minuten na de aansluitingstreffer met een kopbal dicht bij de gelijkmaker was. Napoli kende kort daarna tegenslag, doordat Maksimovic geblesseerd naar de kant moest. Elseid Hysaj was zijn vervanger in het laatste kwartier van het duel in Napels. Brescia zette alles op alles en kreeg via onder meer Balotelli en Alfredo Donnarumma nog enkele goede mogelijkheden, maar de minieme overwinning van Napoli kwam niet meer in gevaar. Een opsteker voor de formatie van Ancelotti in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen RC Genk van woensdag.