Slechtste Eredivisie-start voor RKC ooit na nederlaag tegen Vitesse

Vitesse heeft zondag een verdiende overwinning geboekt op bezoek bij RKC Waalwijk. De hekkensluiter van de Eredivisie maakte met name voor rust een belabberde indruk en mocht blij zijn dat het slechts met een 0-1 achterstand ging rusten. Vitesse maakte het zichzelf onnodig moeilijk door de kansen niet af te maken en het kwam door een rode kaart van Julian Lelieveld nog in de problemen. Uiteindelijk wonnen de Arnhemmers het duel in Waalwijk met 1-2.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Bryan Linssen het scorebord in beweging bracht. Zijn vroege doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. RKC was gewaarschuwd, maar kon simpelweg geen vuist maken tegen het team van trainer Leonid Slutsky. De thuisploeg maakte veel fouten en het speelde daarmee Vitesse in de kaart. Nouha Dicko opende de score na een kwartier spelen. Hij werd de diepte ingestuurd door Matus Bero en rondde koelbloedig af. Diezelfde Dicko kreeg even later nog een grote kans na balverlies van Stijn Spierings. Doelman Etienne Vaessen kwam uit en maakte een kans voor Tim Matavz onschadelijk, maar vanuit de rebound had Dicko de 0-2 op zijn schoen. Hij treuzelde echter te lang, waarna de bal in het zijnet belandde.

Grim grijpt in en wisselt speler nog voor rust na ruzie met Vaessen

Het liep voor geen meter bij RKC en dat werd onderstreept door een actie van Paul Quasten. Hij leed op knullige wijze balverlies en bood Oussama Tannane een grote kans. Vaessen reageerde boos en dat leidde tot een ruzie met de verdediger. Trainer Fred Grim greep in en haalde Qasten nog voor rust naar de kant. De coach gaf een duidelijk signaal af met de wissel en dat leek te werken. Na rust verschenen de Waalwijkers sterker voor de dag en kwam het al snel op gelijke hoogte. Lelieveld ging de fout in in het strafschopgebied en veroorzaakte een strafschop. Hij moest met rood naar de kant en zag hoe Clint Leemans de stand op gelijke hoogte bracht.

Vitesse had voor rust grote kansen laten liggen en dat leek de ploeg op te gaan breken. Echter, met een man minder deden de bezoekers weinig onder voor RKC. Met nog een kwartier op de klok werd Tannane neergehaald op de rand van het strafschopgebied. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf eerst een vrije trap, maar kende Vitesse een penalty toe na ingrijpen van de VAR. Vanaf elf meter schoot Tannane raak en bezorgde hij het team van Slutsky de drie punten. RKC blijft steken op een punt uit acht wedstrijden en beleeft de slechtste seizoensstart in de Eredivisie ooit.