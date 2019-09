Van Bommel wijzigt opstelling PSV op meerdere posities tegen PEC Zwolle

PSV-trainer Mark van Bommel heeft zijn opstelling voor het duel met PEC Zwolle (14.30 uur) op enkele posities gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Groningen van afgelopen woensdag. Onder meer Mohamed Ihattaren verschijnt weer aan de aftrap, terwijl Ritsu Doan weer genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Van Bommel kan tegen PEC Zwolle weer beschikken over Kostas Mitroglou. De Griekse spits ontbrak tegen Ajax en FC Groningen in de wedstrijdselectie vanwege een blessure, maar in Zwolle is hij er weer bij. Waar Daniel Schwaab, Olivier Boscagli, Cody Gakpo en Doan tegen Groningen in de basis stonden, moeten ze nu genoegen nemen met een plek op de bank. Ihattaren kreeg rust tegen Groningen en viel nog wel in. Zondagmiddag start hij vanaf het eerste fluitsignaal.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Hamer, Lachman, Kersten, Van Wermeskerken; Saymak, Thy, Clement; Bel Hassani, Ghoochannejhad, Johnsen

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadilek; Rosario, Hendrix; Bergwijn, Ihattaren, Bruma; Malen.