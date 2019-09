Grim grijpt in en wisselt speler nog voor rust na ruzie met Vaessen

RKC-trainer Fred Grim zal allesbehalve tevreden zijn over de eerste helft van zijn ploeg tegen Vitesse. De hekkensluiter van de Eredivisie maakte een belabberde indruk en ging met een 0-1 achterstand de rust in. Verdediger Paul Quasten zat toen al in de kleedkamer, want hij werd door de coach naar de kant gehaald na gestuntel in de achterhoede.

Na 35 minuten spelen ging het voor de zoveelste keer mis in de achterhoede van RKC. Quasten ging in de fout en speelde Oussama Tannane in de kaart. De Vitesse-speler kreeg een goede kans, maar scoorde niet. Toen de verdediger van RKC op zijn fout werd aangesproken door Vaessen, reageerde Quasten woedend.

Grim kon de ruzie niet waarderen en haalde de verdediger enkele minuten later naar de kant. De voormalig Tsjechisch jeugdinternational werd vervangen door Lars Nieuwpoort en zocht direct de kleedkamer op. Onderweg naar de catacomben gooide hij zijn RKC-shirt weg.