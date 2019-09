Jonker legt 'nee' tegen Chinees avontuur uit: 'Hij zei: 'Grab your money''

Andries Jonker is sinds enkele maanden de trainer van Telstar, maar de 57-jarige oefenmeester had afgelopen zomer ook voor een volgend avontuur in het buitenland kunnen kiezen. Jonker kreeg aanbiedingen uit onder meer China, maar een dienstverband in de Keuken Kampioen Divisie leek hem uiteindelijk de beste optie.

“Met mijn CV kun je over de hele wereld werken, dat helpt”, zegt Jonker zondag in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Mensen in China, Amerika en Zuid-Amerika vinden dat echt prachtig. Maar ik heb daar geen behoefte aan op het moment, om naar Japan of naar China te gaan.” Jonker tekende een tweejarig contract bij Telstar, dat momenteel de twaalfde plaats bezet in de rangschikking.

Jonker legt uit waarom een aanbod vanuit China hem niets leek. “Ik kon in China hoofd jeugdopleiding worden van een club met vijfduizend spelers", aldus de oefenmeester van Telstar. “Er zitten 25 Spaanse trainers en ik moest de Onder-23 zelf fulltime begeleiden. Ik zei tegen die vent: ‘dat gaat toch helemaal niet. Wat is nou de bedoeling hiervan?’ Vijfduizend Chinese jeugdspelers... Hij zei: ‘Grab your money’. Het zou best goed zijn voor mijn portemonnee, maar ik heb daar geen zin in. Dat is een volkomen kansloos project, vind ik."

Jonker werkte in Nederland nooit bij een topclub, maar werkte in het buitenland wel in de absolute top. Onder meer Barcelona en Bayern München maakten gebruik van zijn diensten. “Natuurlijk is het opmerkelijk dat het in Nederland hele kleine clubs zijn en in het buitenland hele grote clubs." Jonker erkent dat hij daarbij de nodige hulp heeft gehad. “Dat komt in eerste instantie door Louis van Gaal. Ik ben met hem naar Barcelona en Bayern gegaan, maar ik ben zelfstandig naar VfL Wolfsburg en Arsenal gegaan. Dan heb ik blijkbaar toch wel iets goed gedaan."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.