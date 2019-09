‘Van Bronckhorst wel degelijk in beeld als opvolger van Guardiola’

Een opvallend bericht eerder deze maand: Giovanni van Bronckhorst is sinds de zomer in dienst van Manchester City. In Manchester krijgt de voormalig trainer van Feyenoord de kans om zich binnen de totale organisatie van de City Football Group verder te ontwikkelen als trainer. Beide partijen spraken af dat de Nederlander zich in eerste instantie gaat verdiepen in de totale voetbalorganisatie, zodat hij kennis maakt met de filosofie, maar Engelse media denken inmiddels dat er meer achter de samenwerking zit.

De kranten in Engeland schrijven zondag dat Manchester City zich achter de schermen aan het voorbereiden is voor life after Pep Guardiola. De Premier League-club omschreef de samenwerking met de voormalig Oranje-international eerder als ‘een informeel akkoord’, maar volgens de laatste berichten heeft hij inmiddels een contract ondertekend en staat hij nu op de loonlijst van the Citizens. De ex-trainer van Feyenoord heeft de intentie om in Manchester te blijven als hij kan aantonen dat hij een meerwaarde voor de club is.

Van Bronckhorst werkt nauw samen met Brian Marwood, directeur Global Football binnen de City Football Group. De Nederlander, die in het verleden voor Arsenal speelde in de Premier League, kwam bij de club in beeld toen hij in Manchester een stage afwerkte voor de cursus Coach Betaald Voetbal. Hij maakte de clubleiding van Manchester City nieuwsgierig en na zijn vertrek bij Feyenoord kwamen de partijen tot een informeel akkoord.

Van Bronckhorst leert nu hoe de club op bestuurlijk niveau wordt geleid, hoe het extensieve scoutingsnetwerk in elkaar steekt en hoe alle trainers, van de jeugd tot aan Guardiola zelf, met elkaar samenwerken. Ook krijgt hij inzicht op de manier waarop Manchester City, goed voor een jaarlijkse omzet van minimaal 650 miljoen euro, commercieel wordt geleid. De inspanningen van de club hebben mogelijk een ander doel, zo stellen de media.

De voornamelijk Spaanse bestuursleden van Manchester City willen voorkomen dat de club met eenzelfde situatie als Manchester United te maken krijgt na het vertrek van Sir Alex Ferguson. De stadsgenoot is inmiddels bezig aan zijn vierde trainer na de aftocht van de Schot en de sportieve prestaties vallen in het niet bij die van the Citizens. Het is hoe dan ook geen uitgemaakte zaak dat Van Bronckhorst het takenpakket van Guardiola overneemt als diens contract medio 2021, of eerder of later, ten einde loopt.

Patrick Vieira werd in het verleden immers eveneens in de armen gesloten. De oud-middenvelder maakte aan de hand van toentertijd algemeen directeur Garry Cook nader kennis met de club en was daarna trainer van diverse jeugdelftallen. De Fransman werd daarna trainer van zusterclub New York City FC, maar verliet de City Football Group vorig jaar toen hij een aanbieding van OGC Nice kreeg. Guardiola’s assistent Mikel Arteta is eveneens een kandidaat, terwijl ook voormalig City-captain Vincent Kompany een outsider zal zijn als hij de problemen bij Anderlecht de baas is.

Van Bronckhorst heeft naar verluidt wel de beste papieren als hij intern een goede ontwikkeling doormaakt. Hij kent Guardiola al jaren, deelt diens voetbalfilosofie en is daarnaast ook een goede bekende van algemeen directeur Ferran Soriano en technisch directeur Txiki Begiristain. Beiden waren in het verleden werkzaam voor Barcelona en zijn samen met voorzitter Khaldoon Al Mubarak de beleidsbepalers in het Etihad Stadium. Allen zijn naar verluidt onder de indruk van de wijze waarop Van Bronckhorst ondanks beperkte middelen toch de nodige prijzen bij Feyenoord in de wacht sleepte.