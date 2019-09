Engelse media: transfer van uitblinkende Martin Ödegaard kwestie van tijd

Real Sociedad mag zich koploper van LaLiga noemen als zondag het uitduel met Sevilla wordt gewonnen. Het team van trainer Imanol Alguacil is een van de revelaties in het nog prille begin van het Spaanse seizoen en daar heeft Martin Ödegaard een groot aandeel in. De van Real Madrid gehuurde middenvelder staat na acht officiële duels op twee doelpunten en twee assists en verdeelt het spel op vaak oogstrelende wijze.

Engelse media schrijven zondag dat Wolverhampton Wanderers de progressie van Ödegaard nauwlettend in de gaten houdt. Scouts van de Premier League-club zouden regelmatig wedstrijden van de Basken bijwonen om de twintigjarige Noors international in actie te zien. Wolverhampton Wanderers is matig aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen en de verwachting is dat de club zich in januari in aanvallend opzicht zal willen versterken.

Volgens de laatste berichten uit Engeland zou Real Madrid bereidwillig zijn om Ödegaard voor een bedrag van minimaal 25 miljoen euro van de hand te doen, ondanks een contract tot medio 2023. Dat is naar verluidt een bedrag dat binnen de financiële huishouding van the Wolves past. Het is echter maar de vraag hoe serieus deze berichtgeving is, daar in Spanje de laatste weken steeds vaker wordt geroepen dat Real Madrid een fout heeft gemaakt door Ödegaard opnieuw te verhuren. De Noor werd eerder tijdelijk bij SC Heerenveen en Vitesse gestald.

Ofschoon Ödegaard goed in het tenue van Vitesse presteerde, had Zinédine Zidane geen plaats voor de Noor in zijn A-selectie. Voorzitter Florentino Pérez weigerde medewerking te verlenen aan een definitief vertrek van de speler die hij in 2015 met veel moeite naar Spanje kon halen. Ajax kreeg onder meer nul op het rekest. Zodoende opteerden beide partijen voor een binnenlandse verhuur en dat is vooralsnog een onverdeeld succes. Het is ook de vraag of een voortijdig vertrek van Ödegaard uit San Sebastián contractueel überhaupt mogelijk is.

Real Madrid is voorlopig koploper van LaLiga, met vijftien punten uit zeven duels, maar er is veel kritiek op de manier waarop het team speelt én Zidane zijn team laat spelen. In zijn tweede periode in het Santiago Bernabéu als trainer kiest hij veelal voor oudgedienden en hebben de nieuwelingen niet veel uitzicht op speeltijd. De frisheid ontbreekt en de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen, het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, ging kansloos met 3-0 verloren. Real Madrid schoot zelfs niet één keer gericht op doel.